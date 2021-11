Lulù Selassié piange sola in giardino al GF VIP/ “Un incubo passare per chi non sei”

Lulù Selassié: attacco di panico e nomination

Ieri sera durante la diretta del Grande Fratello Vip Lulù Selassié ha avuto un attacco di panico dopo aver scoperto di essere finita al ballottaggio contro l’adorata sorella Clarissa, consapevole che una di loro avrebbe dovuto lasciare la casa. Lulù si è rifugiata in bagno, proprio nel momento in cui Signorini stava per annunciare la sorpresa per le tre sorelle in Love Boat. “Vi prego potete lasciarmi un attimo qui per favore? Vi prego! Io la Love Boat non la voglio! Se sto qua è perché non lo voglio, me ne posso anche andare via, non mi rompere il c*zzo. Non me ne frega un c*zzo a me, vedetevela voi la sorpresa a me non interessa, non voglio!”, ha sbottato Lulù. E ha aggiunto, lasciando tutti senza parole: “Se va via Clarissa io senza mia sorella non ci posso stare, quindi me ne vado. Anzi a casa non ci torno, me ne vado a dormire per strada! Vai via, andate via tutti mi avere rotto il ca**o”.

Lulù Selassié: lo sfogo dopo la puntata

Lulù Selessié, finita al televoto ma la principessa ha anche ricevuto un provvedimento ufficiale del GF Vip che annunciava la sua nomination diretta, come punizione per la sua mancanza di rispetto nei confronti dei colleghi e della trasmissione. Dopo la puntata la principessa ha cercato un po’ di conforto da Manuel Bortuzzo, che invece l’ha respinta duramente. Lulù si è poi appartata in giardino, da sola, a piangere: “Un incubo, un incubo di mer*a. È un incubo passare per chi non sei”, ha detto tra le lacrime. Sui social in molti hanno criticato gli altri vip che l’hanno lasciata da sola: “Mi dispiace, nessuno a confortarla, sono tutti intenti a brindare” e “Sono schifata dal fatto che nessuno vada a consolarla”, hanno scritto due utenti su Twitter. Altri hanno espresso il loro sostegno alla principessa: “Mi dispiace molto l’anno massacrata: hanno fatto detto il peggio. Lulù non mollare che siamo in tanti a sostenerti ti salveremo anche questa volta”.

