Lulù Selassiè riceve una sorpresa inaspettata/ “Grazie per avermi capita…”

Lulù Selassiè nuovo aereo per la principessina del Grande Fratello Vip

Lulù Selassiè ha ricevuto una bellissima sorpresa dalle sue fan. Sulla casa del Grande Fratello Vip è sorvolato un aereo e il messaggio era destinato a Lulù Selassiè: “LULÙ, PER CHI TI COMPRENDE, SEI FANTASTICA #FAIRES”. Le fatine hanno voluto far recapitare il loro affetto alla principessa che non ha distolto gli occhi dal cielo godendosi questo particolare momento. Lulù Selassiè è candidata alla vittoria del Grande Fratello Vip e in molti pensano che a vedersela con lei sarà proprio la sorella Jessica. Lulù ha conquistato i telespettatori grazie alla sua simpatia e al suo essere vera. La storia d’amore con Manuel Bortuzzo ha conquistato poi il cuore dei telespettatori. All’inizio Lulù era stata nell’occhio del ciclone per il suo atteggiamento pressante e soffocante nei confronti di Manuel. Poi però ha capito come prenderlo e tutti hanno fatto il tifo per lei.

Manila, Jessica e Sophie sono apparse raggianti per Lulù e di fronte a questa inaspettata sorpresa sono corse in giardino ad abbracciarla. “Grazie per avermi capita, vi amo” esclama la principessa e, dopo aver ringraziato i suoi fan, aggiunge “Siete voi ad essere fantastici”. Lulù si è emozionata e commossa. Nella puntata di stasera è prevista un’altra sorpresa per Lulù. Chi entrerà nella casa? Tutti scommettono che possa trattarsi di Manuel Bortuzzo.

Lulù Selassiè, scoppia la tensione con Jessica Selassiè

Quando era piccola Lulù Selassiè ha dovuto affrontare dei momenti complicati, i quali le hanno lascito delle profonde ferite. Nella puntata si è verificato uno scontro tra le due, e la più grande ha accusato la sorella minore, dicendo che non è più vicina a lei e non è più presente, cosa che invece non ha insegnato la madre. L’altra sera abbiamo assistito a una forte tensione, in quanto le sorelle hanno discusso e la più grande, dopo aver parlato con un concorrente, che l’aveva sgridata per aver usato un elettrodomestico, senza tenere prima conto degli altri inquilini. A seguito di ciò, la ragazza ha accusato la sorella. Voleva essere consolata da lei, la quale invece ha preferito stare con altre due concorrenti. La ragazza, vedendo che la sorella non ha reagito e non ha detto nulla, non ce l’ha fatta più e si è arrabbiata. Lei ha notato un comportamento abbastanza diverso da parte della sorella, infatti ha detto che prima agiva diversamente e pur essendo piccola, era molto protettiva e adesso non più. Ha aggiunto dicendo che la madre le ha insegnato di stare tutte e tre unite, ma adesso lei non c’è per la sorella, se ha bisogno di qualcosa non può contare su Jessica.

Nell’ultima puntata della trasmissione, durante la notte, Lulù Selassiè ha litigato fortemente con l’attore biondo e questa discussione l’ha resa molto triste e ne ha parlato con lui. L’attore continua a criticarla perché pensa che adotti un comportamento falso e ambiguo, ma lei ha deciso di parlarne con Barù. Per molti lei sembra finta e non vera, come invece sono state le sue sorelle nelle scorse puntate. Ha detto che non sa come agire, poiché è da molto tempo che tutti cercano di andarle conto e non è contenta di ciò, perché sono cose false. Triste per quello che è accaduto con l’uomo, Lulù Selassiè ha affermato che non riesce ad accettare questa cosa, è stanca, poiché ogni volta viene accusata. Piangendo ha aggiunto che spera che non si frequenteranno una volta usciti fuori dal programma, in quanto è una persona troppo falsa e se fosse entrato da subito avrebbe visto quali giochetti ha attuato dentro la casa. Prima è successo qualcosa con Alessandro e poi anche con Soleil e non li ha mai ringraziati. Ha detto a Lulù che è maleducata, non si deve permettere, perché non è nessuno e ha continuato dicendo che non ce la fa più. Si spera che nella prossima puntata lei chieda scusa e riesca a chiarire con la sorella e con Davide. Lei è molto apprezzata dal pubblico, sarà quindi una delle finaliste?



