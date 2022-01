Lulù Selassié, ‘sacrificata’ per salvare Katia Ricciarelli?/ Signorini avverte “avevo chiesto sanzioni per..”

Lulù Selassié contro Katia Ricciarelli: chi avrà la meglio?

Lulù Selassié è stata una delle protagoniste della trentunesima puntata del Grande Fratello Vip 2021. La sorella maggiore delle principesse è stata chiamata in causa per chiarire una questione nata la puntata precedente: dopo un messaggio social molto forte della sorella eliminata, Clarissa Selassiè, gli animi tra le ragazze, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro si sono accesi non poco. Chiamate in salone hanno iniziato un duro botta e risposta, con Lucrezia intenta a sottolineare il suo malcontento per il trattamento riservatole, dimostrandosi inoltre infastidita per il coinvolgimento di Manuel. A tal proposito ha risposto Manila, specificando il suo rapporto molto affettuoso e di spessore con il ragazzo, spiegando il motivo del suo malcontento. Dopo ulteriori battute da ambo le parti, il presentatore ha invitato le donne a raggiungere il resto della casa dove Lulù si è ritrovata attaccata anche da Soleil Sorge. L’influencer l’ha accusata di essere una persona poco veritiera mentre di risposta Lucrezia ha ironizzato sottolineando da che punto venisse la predica.

Nel momento delle nomination Lulù ha scelto di nominare proprio la Sorge; il motivo è stato chiaramente il duro confronto tra le due, con la ragazza che ha rispedito al mittente le accuse subite. Terminata la diretta il fuoco non si è per nulla spento, anzi, tra la principessa e la cantante è scoppiata una lite furibonda. In particolare, durante una diatriba scoppiata a tavola, sono volate parole grosse tra le due con la Ricciarelli accusata di espressioni razziste.

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo pronti a convivere?

Ma le discussioni sono andate avanti nei giorni successivi. Come riporta Biccy, Lulù Selassié avrebbe fatto una battuta sgradevole sull’aspetto fisico della cantante lirica, piuttosto burroso. Immediata la reazione senza filtri di Katia Ricciarelli: “Ha detto che sono una strega come quella di Biancaneve… Quella ieri mi ha detto ‘mangia così ti ingressi ancora’. Ci rendiamo conto? Io volevo quasi dirlo ‘ah se fossi come te mi sparerei subito fidati’. Cosa vuole da me lei?”. Procede invece a gonfie vele la storia d’amore con Manuel Bortuzzo. Il nuotatore lascerà la casa del Grande Fratello Vip entro la fine di gennaio, ma non sembra preoccupato di abbandonare la principessa: “Lei è una donna forte che può fare qualsiasi cosa”, ha detto a Nathaly Caldonazzo. E ha aggiunto: “Quando usciamo praticamente andiamo a vivere insieme, il tempo di sistemare un po’ di cose”.

