Lulù Selassié, una nuova popstar dopo il Gf vip?/ Ecco quando uscirà il primo singolo

Può dirsi una dei protagonisti indiscussi del Grande fratello vip 6, il reality condotto da Alfonso Signorini e conclusosi con la vittoria di una delle due sorelle -oltre a Clarissa- con cui ha formato un concorrente unico, Jessica Selassié, e in queste ore torna a far parlare di sé: si tratta di Lulù Selassié. Il motivo? La princess etiope -che ha stregato i telespettatori del gioco dei vipponi per il suo essere una trend-setter che detta tendenza in fatto stile- si dichiara in procinto di segnare il suo debutto nell’industria musicale, per potersi affermare nel mondo della musica pop, come una grande stella. Ebbene sì, dopo aver condiviso con il popolo di Instagram il video di una cover realizzata sulle note di Dua Lipa, princess Lulù ha anticipato ai followers e non la notizia del rilascio del suo primo singolo in cantiere, che potrebbe spianarle la strada del successo nell’industria musicale.

L’occasione che l’etiope ed ex Grande fratello vip 6 ha avuto per parlare del nuovo progetto è stato un botta e risposta registrato tra le Instagram stories, in replica ad alcuni quesiti ricevuti dagli internauti.

Non solo cantante, ma anche scrittrice: i progetti all’orizzonte

Dal suo canto, seppur non fornendo una data ufficiale, Lulù Selassié fa sapere ai fedeli sostenitori che il rilascio del suo primo singolo da cantante al debutto dovrebbe avvenire nel prossimo mese di settembre 2022, quando è previsto il via alla nuova edizione del reality che l’ha resa celebre agli occhi dei telespettatori in Italia, ovvero il Gf vip 7 in partenza su Canale 5 il 12 settembre, salvo cambiamenti repentini nel palinsesto tv Mediaset. Che Lulù possa, quindi, presentare al pubblico tv il singolo al rinnovato gioco dei vipponi, per promuovere il nuovo debutto? La domanda sorge spontanea e le curiosità sulla sexy princess non finiscono qui. Perché ad accompagnare il rilascio del singolo sarà con ogni probabilità la pubblicazione di un video ufficiale. Nel frattempo, in cantiere per la princess è prevista anche la pubblicazione di un romanzo e la gestione di una rubrica personale dedicata ai libri. Insomma, oltre al debutto da cantante sarebbe previsto anche un debutto da scrittrice per l’ex Grande fratello vip. E chi l’avrebbe mai detto…

