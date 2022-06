Lulù Selassié, usano suo hashtag per lanciare l’Isola / Lei gela tutti “Ma sti ca*i?”

Lulù Selassié: risponde a chi sfrutta il suo hashtag

Lulù Selassié non ha vinto il Grande Fratello Vip 6 – dove ha trionfato la sorella Jessica – e poco dopo la fine del reality show di Canale 5 ha visto naufragare la sua storia d’amore con Manuel Bortuzzo, nata dentro la casa di Cinecittà. Ma la principessa etiope è riuscita a farsi conoscere dal grande pubblico e ha conquistare il suo affetto. Lulù, come le sue sorelle, è molto attiva sui social, sopratutto su Twitter dove interagisce con i suoi fan grazie all’hashtag #FairyLu. Ieri un utente di Twitter ha utilizzato l’hashtag di Lulù per lanciare un sondaggio sulla semifinale dell’Isola dei Famosi 2022, in onda ieri sera du Canale 5. Dopo poco è arrivato il commento di Lulù, che ha fatto subito notare come fosse fuori luogo l’utilizzo del suo hashtag: “Ma sti caz*i?”.

FESTA DI LULÙ È POLEMICA, SELVAGGIA ROMA "CON FALSI AMICI"/ Urtis "Guarda tua vita"

Lulù Selassié: frecciatine social dopo il compleanno

Dieci giorni fa, precisamente il 9 giugno, Lulù Selassié ha spento 24 candeline. La principessa ha festeggiato il suo compleanno con alcuni ex gieffini, tra cui Giacomo Urtis, Giucas Casella oltre, naturalmente, alle sorelle Jessica e Clarissa. Sui social sono circolati molti video della festa di compleanno di Lulù, pubblicati anche sul profilo Instagram del settimanale Chi. Tra i commenti più critici quello di Selvaggia Roma, una delle protagoniste della quinta edizione del reality: “Mammamia un brivido di tristezza e di malinconia a vedere questo video. Vedo manichini e poca verità. Dovrebbe festeggiare con i suoi veri amici , una pizza e una birra in compagnia, meno trucco, un jeans, una maglietta e tanti abbracci da chi sul serio le vuole un gran bene”. Pungente e velenosa la risposta di Giacomo Urtis, ex compagno d’avventura di Selvaggia al GF Vip 5: “Ci conosciamo, con le sorelle Selassié, da 10 anni almeno e gli amici c’erano, ma ovviamente non abbiamo fatto la foto con la squadra da calcio. Quando ti senti triste e vuoi dei brividi, pensa alla tua vita, al tuo percorso, al GF oppure alla tua carriera da attrice”.

Lulù Selassié rompe il silenzio su Manuel Bortuzzo/ "Un amore e un sentimento così non si può cancellare"

LEGGI ANCHE:

Jessica Selassié "Infastidita e delusa"/ "Ho scoperto di Barù tramite i social"

© RIPRODUZIONE RISERVATA