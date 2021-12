Lulù svela “Lasciano il GF VIP Katia, Aldo Montano, Manuel Bortuzzo e Cipriani”/ 13 dicembre ultimo giorno?

Chi lascerà il Grande Fratello Vip il 13 dicembre?

Anche i gieffini hanno capito che il Grande Fratello Vip non finirà il 13 dicembre. La sesta edizione del reality, infatti, proseguirà fino al 14 marzo 2022. L’entrata in casa di nuovi concorrenti ha destato alcune perplessità, considerando poi quanto successo lo scorso anno. Alcuni vip hanno pensato a un possibile abbandono, mentre alcuni sembrano decisi a lasciare la casa di Cinecittà. Ieri notte Lulù Selassié mentre parlava con la sorella Jessica, Giucas Casella e Sophie Codegoni ha rivelato i nomi dei quattro concorrenti che lasceranno il reality show settimana prossima: Katia Ricciarelli, Aldo Montano, Manuel Bortuzzo e Francesca Cipriani. “Quelli che se ne vanno sono Aldo, Manuel, Francy e Katia non restano. Per lui è già stata una grande prova. Manuel è fiero del suo percorso. Calcola che lui fa fisioterapia 3 volte a settimana. Poi deve allenarsi per le Olimpiadi. Quindi è giusto che pensi alla sua vita adesso. Anche Katia è sicura, Alfonso non riuscirà a convincerla”, ha detto la principessa.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié coccole notturne/ L'ultimo saluto prima dell'addio?

Giucas Casella lascerà dopo le feste?

Giucas Casella ha rivelato di essere disposto a restare dentro la casa del Grande Fratello Vip fino alle feste, ma non molto di più: “Ragazzi io le feste le faccio volentieri, però non reggo troppo oltre. Se sono 3 mesi in più dico di no. Mi nominate quando voglio? No, queste cose non mi piacciono”. Il primo a esprimere la sua volontà di lasciare la casa è stato Aldo Montano: “Mi sembra ovvio che prolungheranno il programma visto che stanno entrando nuovi concorrenti. Anche Olga è tornata in Russia quindi è chiaro che il GF andrà avanti oltre la data inizialmente prestabilita”, ha commentato, rivelando di aver già chiesto al GF lo smoking da indossare la sera che lascerà la casa. Gianmaria Antinolfi, molto legato allo schermidore, ha preso male la notizia: “Il pensiero di svegliarmi e non trovarlo qui mi fa crollare. Mi è stato molto vicino ed è una persona speciale per me”.

