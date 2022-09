Luna Piena settembre 2022 e “bacio” con Giove/ Domani si inizia con Luna del raccolto

Dalla Luna del raccolto al “bacio” di Luna e Giove, che sarà visibile ad occhio nudo e pure circondato di stelle cadenti. Un weekend spettacolare. Si comincerà domani sabato 10 settembre 2022, il giorno dell’ultima Luna piena dell’estate, la cosiddetta “Luna piena del raccolto“. Si chiama così il plenilunio più vicino all’arrivo dell’autunno, ma non sempre si verifica a settembre, infatti ogni tre anni cade nel mese di ottobre, come accaduto nel 2020. Quest’anno, invece, la Luna piena arriva di settembre, nello specifico alle ore 13:59 di domani.

Poi a partire dal tramonto, meteo permettendo, sarà possibile ammirare lo spettacolo di fine estate. Potrete comunque ammirare la Luna luminosa anche nelle notti successive. Perché si chiama Luna piena del raccolto? Il nome deriva dalla tradizione nativi americani. La chiamavano in questo modo poiché, essendo molto luminosa, forniva più tempo alla pratica di raccolta nei campi anche dopo il tramonto, perché la Luna piena di settembre sorge in anticipo rispetto al solito.

LUNA PIENA DEL RACCOLTO E BACIO LUNA GIOVE: SHOW IN CIELO…

Una volta ammirata la Luna piena del raccolto, il giorno dopo, domenica 11 settembre 2022, si ripeterà l’incontro emozionante tra il satellite della Terra e il Gigante gassoso. Ma è anche noto come il romantico “bacio” Luna Giove, uno spettacolo unico anche perché potrebbe essere caratterizzato dalle stelle cadenti, le alfa Triangulidi che comunque raggiungeranno il massimo la sera successiva. Quindi, potrebbero incorniciare la congiunzione Luna-Giove, che è uno degli spettacolari eventi astronomici di questo mese di settembre. Il radiante delle meteore, che è il punto da dove sembra prendano origine, sarà osservabile per tutta la notte, anche se purtroppo, con la Luna che avrà lasciato la fase di piena, non ci saranno le condizioni ottimali per l’osservazione. Ma le condizioni sono sfavorevoli, non impossibili. Ma prima di concentrarci su questo spettacolo, bisogna organizzarsi per la cosiddetta Luna piena del raccolto.

