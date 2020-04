Lunedì dell’Angelo, Pasquetta/ Quest’anno si festeggia il 13 aprile

Quest’anno il 13 aprile 2020 si festeggia il Lunedì dell’Angelo, chiamato anche Lunedì di Pasqua, Pasquetta o Lunedì dell’Ottavo di Pasqua. Le origini di questa celebrazione è legata a un importante evento narrato nei Vangeli ovvero l’annuncio della Resurrezione del Cristo da parte dell’Angelo. Dopo la Passione e la crocifissione di Gesù, il corpo senza vita del Maestro è riposto in un sepolcro, chiuso da un grosso masso che lo rendeva inaccessibile tanto era pesante questa pietra. Salomè, Maria madre di Giuseppe e Giacomo e Maria di Magdala raggiunsero il sepolcro per cospargere il sacro corpo con olii profumati necessari alla sua imbalsamazione. Ciò che videro le sconvolse: la pietra della tomba era spostata e all’interno non vi erano le spoglie di Gesù ma solo il suo sudario. A quel punto alle donne apparve un Angelo che parlò loro invitandole a non avere paura ma soprattutto annunciando loro che Cristo era risorto. L’angelo poi invitò le tre pie donne ad annunciare la lieta notizia ai discepoli e così avvenne.

Lunedì dell’Angelo, cosa si fa in questa giornata?

Solitamente il Lunedì dell’Angelo si festeggia organizzando gite fuori porta e anche le origini di questo rituale sono da ritrovare nel Vangelo. Si racconta infatti che due discepoli, dopo la morte di Gesù, lasciarono Gerusalemme e con essa tutte le speranze ormai sopite con la dipartita del loro Maestro. All’improvviso incontrarono un viandante che cominciò a parlare loro con passione e sentimento scaldando tanto i loro tristi cuori che i discepoli lo invitarono a seguirli e a sedere con loro. Quando lo videro nell’atto di spezzare il pane ricordarono l’Ultima Cena e capirono che quello altro non era che Gesù Cristo. A quel punto Egli sparì.

Le celebrazioni in Italia

Il Lunedì dell’Angelo è celebrato in tutta Italia ed Europa: a Nocera Inferiore si effettua la benedizione degli animali presso il Santuario di Santa Maria dei Miracoli; a Busto Arsizio si svolge la Sagra dei Ciapi e dell’Insalata; a Piteglio, in provincia di Pistoia, presso la Vecchia Pieve si svolge la celebrazione liturgica e dopo c’è la distribuzione della Merendina a base di farina di castagne; a Parete, nel casertano, in occasione della festa patronale di Maria SS.della Rotonda si può assistere all’emozionante volo dell’angelo.

Gli altri Beati del giorno

Il 13 aprile si festeggiano anche i santi Marzio, i martiri Carpo, Papilo, Agatonica e compagni, Guinoco Martino I, Orso di Ravenna, Albertino da Montone, Caradoco, Ermenegildo, Marice, Sabas Reyes Salazar e i beati Rolando Rivi, Margherita da Città di Castello, Ida di Boulogne, Serafino Morazzone, Ida di Lovanio, Giovanni Bernardo Rousseau, i martiri Giovanni Lockwood e Edoardo Catherick, Giacomo da Certaldo, i martiri Francesco Dickenson e Miles Gerard.



