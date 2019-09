Lunetta Savino/ “Gianni Morandi idolo della mia infanzia. Lino Banfi..” (Vieni da me)

Presto protagonista al cinema nel film Rosa, opera prima di Katja Colja, Lunetta Savino ha parlato della sua carriera da attrice in una lunga intervista a Vieni da me. Attraverso il classico gioco del “chi butti giù dalla torre?”, l’artista pugliese è tornata sul rapporto sul set con Michele Placido ed Emilio Solfrizzi: «Carriere ed età diverse, il bello di fare l’attrice è che ti danno partner di tutte le età (ride, ndr). Nel nostro lavoro si può fare, nella vita è un po’ più complicato. Michele ha grandissima esperienza e grande presenza, quando entra in scena te ne accorgi. Non è una primadonna. Con Emilio ci siamo molto divertiti. Tra i due tengo Emilio, Michele non la prendere male (ride, ndr)». Poi è il turno di Lino Banfi: «Uno dei più divertenti periodi della mia vita, Un medico in famiglia è stato un momento di svolta assoluta: dopo una lunga gavetta, è arrivato il ruolo che mi ha fatto conoscere al grande pubblico e agli addetti ai lavori. Lino è Lino, ci siamo incontrati poco tempo fa in un alberghetto in un paesino sconosciuto dell’Austria: abbiamo passato una settimana insieme a chiacchierare».

LUNETTA SAVINO A VIENI DA ME

«Con Lino c’è stata una frequentazione artistica durata molti anni, si è creato un affiatamento straordinario da subito. Tra lui e Solfrizzi, scelgo Lino», conclude Lunetta Savino. Poi è il turno di Gianni Morandi: «Gianni Morandi è l’idolo della mia infanzia. Sono andata da adulta a Napoli ad un suo concerto, ero l’unica da sola come una vera fan: l’ho aspettato all’uscita per chiedergli un autografo. Tra lui e Lino, scelgo Gianni». Dopo “nonno Libero”, ecco Massimo Ghini: «Massimo Ghini mi ha insegnato il bacio cinematografico. Con lui mi sono trovata molto bene, abbiamo condiviso un set molto bello e tenero. Ma tra lui e Gianni, tengo Gianni». Direttamente da Mine vaganti, tocca a Riccardo Scamarcio: «I figli so’ figli, tengo Scamarcio: i figli vincono sempre». Infine Franco Nero, primo attore con cui ha lavorato: «Tengo ancora Scamarcio: vado sulla gioventù (ride, ndr)».

