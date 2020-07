LUNETTA SAVINO/ Il ritorno a teatro nei panni di Medea…

Lunetta Savino ha già rimesso in moto i motori del teatro: dal prossimo 17 luglio la vedremo infatti nello spettacolo Da Medea a Medea da Euripide e Antonio Tarantino al teatro di Siracusa. “La fase più terribile della preparazione di un monologo è la memorizzazione, ma dà grande soddisfazione, al termine della fatica, scoprire che le parole resteranno lì, da qualche parte nel cervello, dormienti e che basterà poco, anche dopo anni, per farle tornare in superficie”, ha detto di recente a Io Donna. La Savino conosce bene il personaggio di Medea, fin dagli anni Ottanta, grazie all’incontro con Antonio Capuano. “Per un’attrice è un sogno, uno dei personaggi più affascinanti da interpretare e più spaventosi, la figura tragica per eccellenza, indefinibile”, ha aggiunto, “lo spazio che separa la Medea dalla classicità e quella immaginata da Tarantino, che ne fa una donna da marciapiede tra le camionabili, è grande, tutto da riempire”. Oggi, sabato 11 luglio 2020, Lunetta Savino sarà inoltre una delle ospiti che vedremo a Una voce per Padre Pio, in onda nella prima serata di Rai 1. Intanto sui social, l’attrice ha condiviso uno scatto con una collega particolare: “Con la bravissima e simpaticissima Helen Mirren al premio Flaiano”, ha scritto su Instagram. E per i fan è stata l’occasione giusta per farle una proposta: “Sareste perfette per essere protagoniste

in un film alla Thelma e Louise”.

LUNETTA SAVINO E IL SIPARIETTO CON ALDO BAGLIO

Lunetta Savino si è resa come sempre protagonista di un siparietto divertente durante il gala dei Premi Flaiano, tenuti a Pescara la scorsa domenica. Durante la cena, la giacca di Aldo Baglio del famoso trio Aldo, Giovanni e Giacomo è stata macchiata di rosso e Helen Mirren è accorsa per smacchiare il danno con dell’acqua gassata. “Ma non è stata lei, me l’ha macchiata la Savino”, ha detto il comico indicando l’attrice che si trovava al suo fianco, riferisce Il Mattino. La Savino ha cercato di minimizzare e nonostante l’imbarazzo, le risate non sono mancate. Il momento poi è stato condiviso sulla pagina Facebook del trio comico ed è diventato subito virale. “Ecco com’è andata a finire”, ha scritto Baglio, “Helen Mirren seiv mai laif”. Clicca qui per guardare il video di Aldo Baglio e Lunetta Savino. “Sono felice e onorata di aver ricevuto il premio Flaiano come Miglior Attrice per il film Rosa di Katja Colja”, ha scritto invece la Savino su Instagram. Un’ammiratrice le ha chiesto anche dove si possa visionare la pellicola, ma l’artista non ha potuto darle alcuna certezza: “Bella domanda, spero di poterti rispondere presto”.



