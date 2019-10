Helen Mirren/ “Binarismo di genere non esiste, siamo tutti un mix maschio-femmina”

Tra le più grandi attrici inglesi del Novecento, con all’attivo interpretazioni degne di noti anche nel recentissimo passato, Helen Mirren ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky News sulla sua carriera ma non solo. La protagonista di The Queen – La regina, che le valse il premio Oscar nel 2006, si è soffermata sul binarismo di genere ed ha affermato di essere «giunta alla conclusione che non c’è il nero e non c’è il bianco: siamo tutti da qualche parte nel mezzo di un mix meraviglioso tra maschio e femmina». La Mirren – grande estimatrice della nostra Monica Vitti – ha evidenziato infatti che «il binarismo di genere non esiste» e che gran parte di attori/attrici hanno caratteristiche sia maschili che femminili: «Io stessa ho un forte lato maschile».

HELEN MIRREN: “ODIO PARLARE DEI MIEI SENTIMENTI”

Nella lunga chiacchierata con Sky News, Helen Mirren ha poi aggiunto: «Ritengo di essere stata molto fortunata a fare il mestiere dell’attrice ed a muovermi nel mondo della recitazione e del teatro: credo che tanti attori abbiano caratteristiche sia da uomo che da donne dentro di loro», sottolineando che «molti grandi attori maschili in realtà sono molto femminili» e che «molte attrici molto brave hanno un lato maschile molto accentuato». Tra le qualità maschili che possiede, l’attrice 74enne ha ammesso di «odiare di parlare di sentimenti, non voler mai andare dal dottore e di essere un brillante lettore di mappe. Molte di quelle caratteristiche che la gente definisce come qualità maschili, ma io sembro certamente una donna».

© RIPRODUZIONE RISERVATA