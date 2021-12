L’uomo sul treno/ Su Rai 2 il film di Jaume Collet-Serra con Liam Neeson

L’uomo sul treno va in onda alle 21,20 su Rai 2 oggi, 6 dicembre. La regia è di Jaume Collet-Serra. Il protagonista è Liam Neeson e gli altri interpreti sono: vera Famiga, Sam Neil, Patrick Wilson ed Elisabeth McGovern. Sicuramente merito della riuscita del film è di Nicolas De Toth che in cabina di montaggio regala al film un ritmo serrato con una crescita che parte dai momenti iniziali e si tiene alta fino ai titoli di coda. Interessante è la fotografia di Paul Cameron che ha dovuto fare il tutto in un unico spazio eppure è riuscito a dare dinamismo alle immagini con un tocco da vero professionista.

L’uomo sul treno, la trama del film: una serrata corsa contro il tempo

Il racconto de L’uomo sul treno si basa su una serrata corsa contro il tempo, di una caccia che si svolge sui binari alla disperata ricerca di uno sconosciuto. Da circa 10 anni, ogni giorno il signor McCauley, che di mestiere fa l’assicuratore, viaggia su un treno frequentato da tanti pendolari per recarsi al lavoro. Tutti i volti delle persone, se pur celati da libri e valigie ventiquattr’ore, diventano famigliari all’uomo che si considera un grande osservatore oltre che molto affezionato a tutto ciò che lo circonda. L’assicuratore è un tipo molto solitario e per questo il viaggio diventa l’unico momento per lui per stare in compagnia. Un giorno come tanti, il signor McCauley viene avvicinato da una misteriosa psicologa di nome Joann che gli propone di affrontare con lei una sfida dall’apparenza innocua. Si tratta di identificare un passeggero considerato fuori posto rispetto ai soliti e che possegga delle determinate caratteristiche. La soluzione dell’intricato mistero, deve avvenire però, prima della fermata successiva. Ingenuamente, l’assicuratore, accetta la sfida e si ritrova, suo malgrado, coinvolto in una pericolosa cospirazione criminale che rischia di costare la vita sia a lui che agli altri passeggeri del treno. Il film ha un lieto fine, infatti termina con la polizia che riesce a catturare tutti i malviventi e l’assicuratore che riabbraccia la sua famiglia.

