“L’uomo svaluta altre forme di vita”/ Biologa avverte: “Così si blocca l’evoluzione”

La biologa Virginie Courtier-Orgogozo, specializzata in genetica evolutiva, vincitrice di numerosi premi a carattere scientifico e responsabile dell’innovativo centro di ricerca sui moscerini della frutta all’istituto francese Jacques Monod, è stata intervistata dal giornale L’Humanitè in occasione dell’inaugurazione del prestigioso College de France, presso il quale ha tenuto una conferenza dal titolo “Pensare diversamente agli esseri viventi” che invita tutti a riflettere sull’importanza della diversità degli ecosistemi e dell’impatto che il rapporto dell’uomo con la natura può avere sull’evoluzione della vita.

LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni di oggi e 10eLotto: 9 maggio, numeri vincenti!

La ricercatrice, partendo dalla mosca Drosophila, è riuscita a dimostrare in laboratorio la grande similitudine genetica che c’è tra questa specie ed il Dna umano, con la presenza per il 75% degli stessi geni associati alle malattie dell’uomo, e dice “Ora i moscerini sono presi come esempio dagli scienziati di tutto il mondo, ma, purtroppo gli esseri umani spesso, con poca umiltà, svalutano le altre forme di vita” e questo è un grande rischio, perchè porta ad un meccanismo di pensiero che mette alla base del progresso e dell’evoluzione la scienza e la tecnologia piuttosto che la natura stessa.

Eleonora Bottaro, Cassazione conferma condanna a genitori/ Le negarono chemioterapia

“Dare più importanza alle macchine che alla natura bloccherà l’evoluzione”

La biologa Virginie Orgogozo, afferma che uno dei più grandi problemi, alla base anche delle catastrofi ambientali, è rappresentato dal fatto che “L’uomo ha negli anni dato sempre più importanza alle macchine e agli oggetti piuttosto che alle altre forme di vita“, ma la tecnologia è stata creata dagli esseri umani e non può avere la continuità di vita autonoma che invece è alla base dell’evoluzione. Perchè “La natura usa ciò che già esiste e lo modifica, e l’uomo stesso, come ogni altro essere è l’estremità di un lungo lignaggio che esisteva già sulla Terra più di 3 miliardi di anni fa“. Se si smette di pensare a questo concetto si rischia di perdere ogni progresso. “Oggi assistiamo al degrado degli ecosistemi, alla scomparsa accelerata di molte specie, agli effetti dell’inquinamento sugli esseri umani e su altri esseri viventi e allo sfruttamento eccessivo delle risorse“.

"Europa si allargherà e cambierà"/ Boone (Commissaria UE) "Freniamo Cina e Russia"

Questo ci dovrebbe portare a mettere in discussione il nostro rapporto con la scienza e con il mondo vivente. “La biodiversità permette di dare un nome a ciò che sta scomparendo sulla Terra”, ma non è sufficiente. “L’idea di progresso dovrebbe essere rivista, con più attenzione nel prevedere l’impatto negativo dell’uomo” Conclude la ricercatrice “Solo quando l’uomo smetterà di mettersi al di sopra delle altre specie, e smetterà di svalutare le forme di vita non umane, allora potrà considerarsi progredito“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA