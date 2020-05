Lupin III l’elusività della nebbia/ Su Italia 1 il film sul ladro più famoso della tv

Pubblicità

Lupin III l’elusività della nebbia andrà in onda su Italia 1 in seconda serata, alle 23:15, di oggi 30 maggio. Lupin III l’elusività della nebbia è il diciannovesimo speciale televisivo giapponese della storia che vede come protagonista il Lupin III di Monkey Punch. Questo film è un remake di un episodio della prima serie animata noto come “La statua d’oro” ed in Giappone è andato in onda per la prima volta nel 2007, mentre in Italia solo l’anno dopo e diviso in ben 5 parti. La sceneggiatura è stata sviluppata da Yukinori Fukushima e Yuka Yamada, due incredibili professionisti in grado di dare vita ad una buona trasposizione curata poi nei minimi dettagli dal disegnatore Satoshi Hirayama che ha plasmato i protagonisti in un misto tra passato e presente. Tra i doppiatori italiani troviamo Stefano Onofri, Sandro Pellegrini ed Alessandra Korompay, tra i più conosciuti.

Lupin III l’elusività della nebbia, la trama

Ecco la trama di Lupin III l’elusività della nebbia. L’anno è il 2007 e Lupin III è ancora una volta alle prese con la ricerca di un nuovo incredibile tesoro quando viene beccato e inseguito da Zenigata. Lupin e i suoi compagni di sempre, Jigen e Goemon, continuano con i loro piani ma si accorgono ben presto che qualcosa di strano sta succedendo intorno a loro quando sempre più persone collegate al caso cominciano a sparire. Il responsabile pare essere un misterioso uomo venuto dal futuro per cercare vendetta contro Lupin per far morire i suoi discendenti e per farlo catapulta tutti nel passato dando vita ad una sorta di avventura parallela fatta di tesori, viaggi nel tempo e pericoli.



