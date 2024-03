Lutto a Mediaset: morta Silvia Pizzi, hair stylist dell’azienda/ L’addio di Gerry Scotti

Lutto a Mediaset: morta Silvia Pizzi

Lutto a Mediaset per la morte di Silvia Pizzi, l’hair stylist dell’azienda che si occupava dell’immagine di tantissimi artisti. Tra i primi ad annunciare la sua morte è stato Gerry Scotti che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una sua foto scrivendo: “Ciao Silvia, ci hai lasciato troppo presto. Ci mancherà tutto di te“. Subito dopo è arrivato il messaggio di Gabriele Parpiglia che, sul proprio profilo, invece, ha scritto: “Parpi, fai il bravo e racconta un gossip’. Mi mancherai da morire . Un colpo al cuore che fa malissimo. Ciao dolce Silvia. La vita è una mer*a”.

Una notizia ce ha rapidamente colpito tutti gli utenti dei social che, sotto i vari post dedicati a Silvia dai vari personaggi del mondo dello spettacolo che l’avevano conosciuti, hanno lasciato il proprio messaggio di cordoglio.

Alba Parietti: il ricordo di Silvia Pizzi

Tra i tanti messaggi dedicati a Silvia Pizzi c’è anche quello di Alba Parietti che, sul proprio profilo Instagram, ha scritto un lungo post ricordando il sorriso, il talento, la bravura e la disponibilità di Silvia Pizzi.

“Ciao Silvia, difficile trovare le parole per dirti addio. La televisione, il nostro ambiente, è stata la tua famiglia come la mia. Dietro le quinte, tante persone, da tanti anni le stesse. Ti ricordi come ci siamo divertite in tutti questi anni? Ogni volta che arrivavo a Mediaset chiedevo di te, un po’ perché eri la più brava, un po’ perché mi divertivo chiacchierare con te. Eri sempre sorridente, eri casa. Vedersi a Cologno in quei corridoi era un’abitudine, come quando arrivi a casa e trovi un familiare. Mancherai a tutti, la vita è così ingiusta. Con grande malinconia, oggi, Sonia mi ha comunicato che non c’eri più, probabilmente io chiederò ancora di te ed entrando ti vedrò io come tanti altri perché non è giusto Silvia….Ti voglio bene”.

