LUTTWAK IRRIDE SAVIANO/ “Lui in America fa il turista: non sa nulla degli Usa”

Edward Luttak non le manda a dire a Roberto Saviano: il politologo americano in collegamento a “Di Martedì” su La7 si lascia andare ad un battibecco con Concita De Gregorio, che prende le difese dello scrittore napoletano residente a New York. Un botta e risposta nel quale Luttwak sembra irritato con la giornalista di Repubblica, ma la dialettica del politologo si sposta velocemente verso Saviano, addirittura irriso e accusato di non conoscere nulla della cultura del Paese che lo sta ospitando. “Io penso che sia un bravo scrittore, ma qua è un turista, come uno scrittore americano che fa un’analisi dei problemi di Napoli“, ha spiegato Luttwak, invitando di fatto Saviano a non lasciarsi andare ad analisi di una realtà molto complessa come quella dei disordini che stanno scuotendo dalle fondamenta l’America dopo l’assassinio di George Floyd per mano di un poliziotto. Una tragedia che ha scatenato rivolte e ha soprattutto riportato in primo piano il tema del razzismo in un Paese già piegato dall’emergenza coronavirus.

LUTTWAK: “PREPARIAMOCI A PRESIDENZA DI IVANKA TRUMP”

Secondo Edward Luttwak quanto sta accadendo in questi giorni negli Usa sta mettendo sotto pressione Donald Trump, che a suo avviso però si gioverebbe del quadro generale, cavalcando eccessi come quello in cui è stato ben felice di mostrarsi brandendo una Bibbia. Secondo il politologo americano se la tensione dovesse salire ancora, una seconda presidenza Trump non solo sarebbe inevitabile, ma lascerebbe anche spazio a una clamorosa successione: “Bisogna analizzare i fenomeni veri – ha spiegato Luttwak -. Oggi il governatore democratico Cuomo ha criticato il sindaco democratico di New York De Blasio, uno di ultra-sinistra ed ex sandinista, per aver bloccato la polizia. Sapete perché? Quello che sta succedendo oggi in America porterà ad una rielezione di Trump così forte che si può già pensare ai primi 4 anni di Ivanka Trump, successore di Donald“. A chiudere il discorso ci ha pensato a questo punto Concita De Gregorio, che ha preferito letteralmente alzare bandiera bianca: “Ha detto Ivanka? Oddio, per me basta così, non ho niente da aggiungere“.



