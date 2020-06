BlackoutTuesday, cos’è?/ Musica, cinema e spettacolo si fermano per George Floyd

Pubblicità

Delle foto completamente nera stanno invadendo Instagram in queste ore. Sono tantissimi gli artisti che, nel mondo, hanno aderito all’iniziativa del #BlackoutTuesday, partita da due dirigenti della Atlantic Records, Brianna Agyemang e Jamila Thomas che hanno parlato di un’azionenecessaria contro il “razzismo e disuguaglianza di lunga data che esistono dai consigli di amministrazioni alle strade”. Un’iniziativa nata dopo la morte di George Floyd a cui hanno partecipato tantissimi artisti come i Rolling Stone che, su Instagram, hanno scritto: “Mick, Keith, Charlie e Ronnie stanno con tutti coloro che si oppongono al razzismo, alla violenza o al bigottismo”. Tra gli altri artisti che hanno deciso di aderire all’iniziativa pubblicando una foto nera e dicendo no a qualsiasi altri manifestazione sui social per la giornata di oggi ci sono Robbie Williams, Radiohead, Billie Eilish, Eminem, Ariana Grande, Cara Delevingne, Natalie Portman, Hilary Swank, Timothy Chalamet, Lily-Rose Depp, Aaron Paul, Jake Gyllenhaal.

Pubblicità

BLACK OUT TUESDAY: GLI ARTISTI ITALIANI CHE HANNO ADERITO

Anche in Italia sono tantissimi gli artisti che hanno aderito all’iniziativa del Black Out Tuesday pubblicando una foto nera sul proprio profilo Instagram e dicendo no a qualsiasi altro tipo di pubblicazione in questo 2 giugno. Emma Marrone, Fabrizio Moro, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Giuliano Sangiorgi, Tommaso Paradiso, Francesca Michielin, Avril Lavigne, Demi Lovato, Alessandra Amoroso, Giorgia, Marco Mengoni. E ancora: Chiara Ferragni, Stefano De Martino, Alvaro Soler, Elisa, Andrea Damante, Giulia De Lellis, Liam Payne, Cristiano Caccamo, Chiara Galiazzo, Melissa Satta, Rocio Munoz Morales e tanti altri. Oggi, dunque, il silenzio sarà il protagonista sui social. Un silenzio assordante per combattere il razzismo e a cui stanno aderendo anche tutti i fans degli artisti che hanno aderito all’iniziativa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA