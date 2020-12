Luxemburgo, ex ct Brasile positivo al covid per 2a volta/ Ricoverato in ospedale

L’ex commissario tecnico del Brasile, Vanderlei Luxemburgo, è stato ricoverato in ospedale a causa del coronavirus. Il 68enne, come riferisce la stampa verdeoro, si trova al momento presso il “Sirio e Libanes” di San Paolo, evidenziando i classici sintomi del covid-19. Nonostante il trasferimento nel nosocomio paulista, le condizioni fisiche di Luxemburgo sono tutto sommato buone, di conseguenza la situazione non desta affatto preoccupazione, anche se si è in attesa del bollettino medico dell’ospedale.

La particolarità è che l’ex commissario tecnico della Selecao era già risultato positivo al coronavirus lo scorso mese di luglio, quando poi si era diffusa la notizia, e dopo essere guarito è tornato nuovamente positivo. Luxemburgo si trovava a Rio De Janeiro assieme alla propria famiglia quando ha iniziato ad accusare dei forti mal di testa, e di conseguenza, si è recato dal medico di fiducia che dopo un’accurata visita gli ha consigliato il ricovero in ospedale.

LUXEMBURGO POSITIVO AL COVID: L’ULTIMA ESPERIENZA AL PALMEIRAS

Vanderlei Luxemburgo è al momento senza alcuna formazione, e l’ultima sua esperienza è stata fra le fila del Palmeiras di Rio De Janeiro, dove però è stato esonerato lo scorso 14 ottobre, a seguito della sconfitta contro il Corotiba, una brutta prestazione che tra l’altro ere la terza capitolazione consecutiva in campionato. Il bilancio finale era stato di 18 vittorie, quindici pareggi e cinque sconfitte, ma con la vittoria del Paulista e gli ottavi di finale di Copa Libertadores da imbattuti. La squadra, come ricorda anche la stampa brasiliana, non aveva però trovato quella continuità che pretendeva la dirigenza, e alla fine Vanderlei Luxemburgo è stato esonerato. L’ex calciatore ha allenato per cinque volte il Palmeiras totalizzando 411 partite, con 244 vittorie, 96 pareggi e 71 sconfitte. In carriera ha guidato anche il Flamengo, il Santos, il Corinthians e il Real Madrid. Sono attesi aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Luxemburgo nel corso della giornata.

