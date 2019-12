M5s, 120 mila euro da “Italia 5 Stelle” a Rousseau/ Italia Viva chiede chiarezza

Aria di tempesta in casa M5s. Adnkronos ha acceso i riflettori sul trasferimento del fondo cassa di circa 120 mila euro dal “Comitato eventi nazionali” – che organizzò Italia 5 Stelle a Rimini nel 2017 – all’associazione Rousseau di Davide Casaleggio. L’agenzia di stampa riporta che «il dato è contenuto nell’ultimo bilancio presentato dall’Associazione che gestisce la piattaforma web utilizzata dal Movimento 5 Stelle» e la notizia ha destato parecchio malumore in casa grillina. «Se le cose stanno così, è una ragione in più per rivedere le regole che caratterizzano i rapporti tra Rousseau e Movimento 5 Stelle», le parole di Giorgio Trizzino, posizione condivisa da Luigi Iovino, segretario della Presidenza della Camera: «Piena fiducia in Rousseau, ma bisogna fare chiarezza sulla vicenda». E non è possibile escludere soluzioni drastiche, invocate da alcuni parlamentari sulle roventi chat nelle ultime ore…

M5S, 120 MILA EURO DA ITALIA 5 STELLE A ROUSSEAU: IL COMMENTO DI ITALIA VIVA

Adnkronos evidenzia infatti che i parlamentari grillini vogliono vederci chiaro e l’inchiesta potrebbe avere ripercussioni degne di note in casa grillina. Un eletto sollecita la convocazione di un’assemblea con il leader Luigi Di Maio per affrontare il tema, ma c’è chi si spinge oltre e propone di non versare più soldi all’Associazione Rousseau, ipotesi severamente punita dal regolamento interno M5s. E non sono tardati ad arrivare i commenti delle altre forze politiche, a partire da Italia Viva. Michele Anzaldi, deputato renziano e segretario della commissione di Vigilanza Rai, ha scritto su Facebook: «Quanto rivelato dall’Adnkronos a proposito di fondi che passano in maniera oscura da un soggetto all’altro della galassia M5S e finiscono poi sempre a Rousseau merita dei chiarimenti». Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, clima di altissima tensione nel Movimento…

