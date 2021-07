M5s, voto Comitato Direttivo su SkyVote/ Crimi: “niente Rousseau”. Data e cosa cambia

Alla fine Vito Crimi ‘risponde’ all’ultimatum lanciato due giorni da Beppe Grillo in risposta al divorzio ormai segnato con Giuseppe Conte per la leadership del M5s: si voterà sul nuovo Comitato Direttivo (direttorio a 5, non dunque unico capo politico) ma lo si farà sulla nuova piattaforma online “SkyVote” e non più sulla piattaforma Rousseau come invece chiedeva il Garante del Movimento 5Stelle. Ad annunciarlo è il capo politico reggente sul nuovo blog “Movimento5stelle.eu”, Vito Crimi: «Cari iscritti, come richiesto dal Garante, Beppe Grillo, è indetta la votazione per il Comitato Direttivo del Movimento 5 Stelle. Nei prossimi giorni saranno pubblicate le modalità e i tempi di presentazione delle candidature attraverso la nuova piattaforma di gestione degli iscritti e le date di svolgimento delle votazioni sulla nuova piattaforma di voto».

M5S, NUOVO BLOG E NUOVA PIATTAFORMA

Nei prossimi giorni saranno dunque resi noti le date e tutte le modalità di voto, mentre i candidati si dovranno preparare sapendo già di dover “rientrare” nei requisiti fissati dal regolamento disponibile a questo link: salta subito all’occhio la necessità dei candidati di dover essere iscritti o eletti nel M5s, escludendo di fatto Giuseppe Conte da questa possibilità. Per il futuro del M5s questo però ancora non significa molto visto che il Comitato Direttivo del M5s potrebbe appena nominato propendere per una ulteriore votazione sul nuovo statuto scritto da Conte e bocciato su tutta la linea da Beppe Grillo. In attesa di sapere quali trame ancora penderanno sul Movimento 5Stelle nelle prossime settimane, la nuova fase dei 5Stelle prende il via: nuovo blog, nuova piattaforma, una nuova “casa” con tanti interrogativi però sul proprio futuro. Se infatti scissione sarà, con la nascita del nuovo partito di Conte, potrebbero ancora cambiare modalità e disposizioni nel “nuovo” Movimento che rimarrà a quel punto. Fonti del M5s fanno intanto sapere che la votazione per eleggere i membri del nuovo direttivo «non potrà avvenire prima di 15 giorni», per preparare a livello tecnico e informatico la nuova piattaforma SkyVote.

