Ma che bella sorpresa/ Su Canale 5 il film con Claudio Bisio

Ma che bella sorpresa, film di Canale 5 con Matano e Pozzetto

Ma che bella sorpresa va in onda a partire dalle ore 21.20 su Canale 5 di oggi, 21 agosto 2022. Si tratta di un film comico prodotto in Italia nel 2015 dalla medusa film e diretto da Alessandro Genovesi, autore anche della sceneggiatura. Il film è stato girato completamente a Napoli, trovando consensi sia dal punto di vista della sceneggiatura che della scenografia.

In particolare, la pellicola è riuscita ad incassare oltre 5 milioni di euro, a dimostrazione di un progetto che ha mantenuto decisamente fede alle aspettative anche a detta della critica cinematografica. Nel cast sono da annoverare le partecipazioni di Claudio Bisio, Valentina Lodovini, Renato Pozzetto, Ornella Vanoni e Frank Matano.

Ma che bella sorpresa, la trama del film

Il protagonista del film Ma che bella sorpresa è un professore milanese di nome Guido, che in poco tempo è costretto ad adeguarsi rispetto a dei cambiamenti radicali avvenuti nella propria vita. In particolare due sono gli eventi che scuotono la sua routine; sua moglie decide di lasciarlo per un ragazzo belga oltre al fatto che per questioni professionali viene trasferito da Milano a Napoli.

Le uniche persone che lo riescono a supportare in questo momento così buio sono i suoi genitori, di nome Carla e Giovanni, e un suo caro amico nonché ex studente di nome Paolo. I primi scossoni arrivano dal punto di vista relazionale; l’uomo infatti fa la dolce conoscenza di una vicina di nome Silvia, capace di racchiudere tutte le caratteristiche femminili più apprezzate dall’uomo.

Inoltre, anche la donna sembra ricambiare sia le attenzioni che i sentimenti del professore di origini milanesi. Nel frattempo anche Giada, altra vicina di casa di Guido, scopre di essere follemente innamorata dell’uomo ma a differenza dell’altra contendente è decisamente più timida e introversa non riuscendo così a farsi notare.

Tutto ciò nasconde però una grande sorpresa, Guido infatti scopre che la donna per la quale stava perdendo la testa era solo frutto della propria immaginazione. Forse l’illusione era scaturita proprio dall’insieme di delusioni scoppiate in quel periodo. Nonostante tutto, grazie all’aiuto delle persone a lui vicine e in particolare di Giada, il professore riesce a liberarsi di quel tormento psicologico e tornare a sorridere.

