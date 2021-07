Macchè Conte-Grillo, Di Maio pensa al compleanno/ Virginia Saba “Auguri cuore”

È in corso l’ultimo disperato tentativo di salvare il Movimento 5 Stelle. La rottura tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo ha scatenato il caos in casa pentastellato e Luigi Di Maio è il capofila dei pontieri, affiancato da Roberto Fico e altri volti di spicco del mondo grillino. Il ministro degli Esteri è tornato in prima linea ed è già stato eletto come vincitore di questa partita a prescindere dal risultato…

Come evidenziato da Il Giornale, Luigi Di Maio ha vestito i panni del grande mediatore ed ha riacquisito fiducia e gradimento all’interno del Movimento 5 Stelle. La chiave di volta è stata la trattativa avviata con il faccia a faccia con l’ex premier, che ha trovato la sponda dei gruppi parlamentari. Con le sue mosse da stratega, il titolare della Farnesina è diventato e sarà il vero punto di riferimento in un Movimento diviso tra contiani e grillini. Anche se oggi non sembra essere il M5s il suo primo pensiero…

DI MAIO, IL COMPLEANNO E L’AMORE DI VIRGINIA

Oggi Luigi Di Maio non ha dedicato spunti social o interviste al tentativo di mediazione nel Movimento 5 Stelle, riservando post solo al suo compleanno. Oggi il ministro degli Esteri ha compiuto 35 anni ed ha voluto dedicare un pensiero a tutti i follower/elettori: «Ho ricevuto tantissimi auguri di buon compleanno, mi avete trasmesso un grande affetto, anche con i post che avete pubblicato. Il bene che mi dimostrate e il bene che vi voglio sono un tesoro che mi dà forza ogni giorno. Grazie di vero cuore». Ma non solo. Luigi Di Maio ha tenuto a sottolineare, taggandola come si suol dire, di trascorrere la serata insieme alla fidanzata Virginia Saba e di guardare la partita della Nazionale italiana. La compagna del ministro, giornalista sarda, ha voluto fargli un augurio speciale sempre su Instagram: «Auguri, Cuore mio», con la dedica della canzone “Dance Me to the End of Love” di Leonard Cohen. That’s amore, per il M5s c’è tempo…

