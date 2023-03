MACCHINE UTENSILI/ Heller Italia: “Apriamo gli occhi sull’innovazione del futuro”

Heller è stata fondata a Nürtingen/Germania nel 1894 come piccola impresa artigianale. Oggi il gruppo si estende in tutto il mondo, impiega più di 2.500 persone ed è in grado di sviluppare e produrre macchine utensili CNC all’avanguardia e sistemi di produzione per applicazioni e lavorazioni di metalli e altri materiali. I plant di produzione sono 5: Europa (2), Asia, Nord e Sud America che assicurano una fornitura affidabile ai clienti di molti settori diversi. Inoltre, Heller, impresa associata a UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione, è rappresentata in tutto il mondo con 30 filiali di vendita e assistenza e con partner di assistenza qualificati. La gamma di prodotti Heller comprende centri di lavorazione a 4 e 5 assi, centri di fresatura/tornitura, macchine speciali e di processo, macchine per la lavorazione di alberi a gomito e a camme e moduli di rivestimento. Il portafoglio è completato da una gamma modulare di servizi e da un’ampia serie di soluzioni per la digitalizzazione e l’automazione della produzione. Abbiamo intervistato l’amministratore delegato di Heller Italia, Alessio Pedoni.

Quali sono gli obiettivi che si è posto dall’inizio del suo incarico?

Oltre alla crescita del fatturato e della marginalità, abbiamo sempre puntato molto anche sull’affermazione del brand Heller, continuando la fase di espansione, già in essere, in settori diversi da quello classico di Heller dell’automotive. Sottolineo che tale espansione è già in atto sottoponendo alcuni numeri: se fino a 15 anni fa l’85% delle macchine Heller installate operava nell’automotive, oggi, con un parco macchine installato indubbiamente più ampio, l’automotive si assesta al 50%, mantenendo il valore e la presenza in questo mercato come da sempre, mentre altri settori quali l’energetico, la costruzione di macchine e le lavorazioni meccaniche conto terzi rappresentano l’altro 50T. Assistiamo già, dunque, a un rilevante spostamento del baricentro di esperienze applicative di Heller e con maggiore stabilità. Nello specifico in Heller Italia, specialmente negli ultimi 2 anni, abbiamo investito molto sulle persone e possiamo contare su +40% di nuove risorse. Il nostro team è diventato il giusto mix tra esperienza e innovazione. Abbiamo sempre tante idee e nuove soluzioni per raggiungere i nostri clienti e mettere a disposizione il know-how che Heller porta avanti da più di 125 anni. Il nostro approccio è proattivo in tutti i settori, dalla comunicazione, alla vendita e all’assistenza.

Quali sono le macchine Heller più richieste in Italia?

Sicuramente le macchine più diffuse in Italia sono i centri di lavoro orizzontali standard a 4 assi, ma osserviamo la crescita decisa di macchine a 5 assi della serie HF e di macchine di grosse dimensioni. Questo ci aiuta a capire chi è il cliente italiano che si rivolge a Heller: parliamo di aziende che devono poter contare su macchine in grado di gestire sicuramente grossi volumi di truciolo asportato, senza nessun compromesso in termini di precisione e di affidabilità. La crescita dei centri di lavoro HF risponde senz’altro alla necessità di lavorare pezzi meccanici anche complessi riducendo nel contempo al minimo il numero di riposizionamenti durante il ciclo di lavoro. Infine, la crescita delle macchine con elevate corse degli assi e ampie aree di lavoro rispecchia la crescita di Heller nel settore del macchinario industriale e delle macchine agricole, dove è necessario lavorare componenti quali telai e basamenti.

Si parla molto di automazione e digitalizzazione: qual è il rapporto di Heller con questi temi?

Possiamo affermare con sicurezza che Heller è molto preparata in questi ambiti. Le macchine Heller nascono già come prodotti meccatronici, con una rilevante dotazione di software di controllo del processo produttivo. Inoltre, da sempre Heller ha sposato l’idea dell’automazione come leva in grado di incrementare la produttività, l’affidabilità e la ripetibilità dei processi di produzione e la qualità del prodotto finito. Le soluzioni di automazione Heller sono concetti che sviluppiamo appositamente per ogni specifica produzione. Analizziamo tutte le esigenze ed elaboriamo una soluzione con la quale ottenere il massimo valore aggiunto. Le nostre soluzioni “made by Heller”, ovvero prodotte e fornite da un unico brand, sono molteplici: dal sistema RZ con cella robotizzata, al sistema con magazzino/container rotante RSP-FLEX, passando inoltre dalla collaborazione con aziende leader nel settore dell’automazione, per soddisfare realmente ogni richiesta.

Quali sono i vostri prodotti di punta?

La cella robotizzata RZ Heller consiste nell’automazione robot per la gestione dei pezzi direttamente nella stazione di carico del centro di lavoro: il sistema provvede, per mezzo di una pinza, al carico/scarico dei pezzi nel punto zero del pallet, riconoscendo anche eventuali bloccaggi del pezzo nella morsa del robot. Il meccanismo di cambio pallet del centro di lavoro provvede poi al trasferimento del pallet correttamente caricato nella zona mandrino. Il container RSP [Rund-SPeicher]-FLEX invece è composto da più moduli, meccanismo grazie al quale si rende possibile la configurazione del container a proprio piacimento, con una o più stazioni di carico posizionabili nelle posizioni preferite. Il sistema a design modulare permette di configurare il pallet container come meglio si addice alle proprie necessità: il modulo di stoccaggio permette una postazione pallet per ogni livello; il modulo di carico prevede solamente la stazione operativa di attrezzaggio; infine, il modulo dedicato al pannello elettrico prevede postazioni di stoccaggio per i soli livelli superiori al primo, per un totale di tre livelli.

Cosa offre Heller per l’assistenza e la manutenzione?

Offriamo un servizio di assistenza completo, sia in loco, sia in remoto. Ci teniamo particolarmente alla tempistica di intervento e, a tal fine, abbiamo effettuato una mappatura dell’Italia in modo da assicurare una copertura adeguata del territorio. In questo modo, per gli interventi di manutenzione che richiedono la presenza di un tecnico, non sarà necessario attendere la sua partenza dalla nostra sede di Verona, ma sarà già geograficamente vicino al nostro cliente. In questo modo i vantaggi sono importanti: tempistica ridotta di intervento e ulteriore riduzione dei costi per il cliente. Il team Service di Heller Italia è sinonimo di servizi di prima classe: sempre vicino, sempre disponibile, rapidamente sul posto, con tecnici di massima competenza formati al 100% da Heller (non ci appoggiamo a realtà esterne), interveniamo anche su richiesta con personale specializzato proveniente da altre filiali o dalla sede principale. La consulenza per ordini di ricambi, richieste di riparazione o domande tecniche sono rapide e la nostra assistenza è sempre attiva con una persona dedicata. Essendo tutto prodotto internamente, disponiamo di oltre 40.000 pezzi di ricambio nel magazzino centrale. In qualità di partner affidabile, vogliamo garantire la produttività e la disponibilità, rimanendo al fianco dei nostri clienti durante l’intero ciclo di vita della macchina.

Come si muoverà Heller Italia nel prossimo futuro?

Tra le cose su cui puntiamo maggiormente, ci sono i nostri eventi in presenza, sia le principali fiere di settore sul territorio italiano, sia mettendo a disposizione la nostra sede produttiva in Germania, un plus di cui andiamo orgogliosi anche perché discretamente comoda da raggiungere, per offrire Open House dedicati sia per settore che per specifiche lavorazioni. A tal proposito, quest’anno Heller Italia organizza il primo Technology Day interamente svolto in sede centrale a Nürtingen esclusivamente per le aziende italiane che intendono partecipare e che si svolgerà a maggio 2023. Un’occasione unica per tutti i clienti italiani di poter visionare dal vivo i nostri stabilimenti produttivi, le macchine in funzione con cutting-test dedicati e tutte le nuove tecnologie innovative di lavorazione. Altri progetti saranno sviluppati per ulteriori “open day” dislocati sul territorio italiano, da nord a sud, in modo da poter raggiungere tutti i clienti e potenziali interessati, e offrire un servizio di esposizione dedicato per settore e per territorio geografico.











