Macron, “Europa momento di verità”/ “Senza solidarietà finanziaria rischio collasso”

In una intervista al Financial Times, il presidente francese Emmanuel Macron si è allineato alla posizione dell’Italia rispetto al futuro dell’Unione Europea. Dall’Eliseo Macron ha spiegato che l’Ue si trova ad affrontare “un momento di verità” in cui si deciderà “se l’Unione europea è solo un progetto politico o un progetto di mercato” con la mancanza di solidarietà durante la pandemia da Coronavirus che potrebbe ora alimentare la rabbia populista nell’Europa meridionale, soprattutto negli Stati membri colpiti duramente dalla grave emergenza sanitaria. “Se non possiamo farlo oggi, vi dico che i populisti vinceranno… oggi, domani, dopodomani, in Italia, in Spagna, forse in Francia e altrove”, ha messo in guardia il presidente Macron. Nell’intervista al Financial Time, Emmanuel Macron ha poi chiesto un fondo comune come una garanzia per uscire dalla crisi. Il capo dell’Eliseo ha aggiunto: “Credo che l’Ue sia un progetto politico. Se si tratta di un progetto politico, il fattore umano è la priorità e ci sono concetti di solidarietà che entrano in gioco, l’economia ne consegue e non dimentichiamo che l’economia è una scienza morale”.

MACRON, INTERVISTA AL FT: APPELLO ALL’EUROPA

Nel suo intervento sul Financial Time di questo venerdì, il presidente Emmanuel Macron ha lanciato l’ennesimo allarme all’Unione europea: “C’è il rischio del collasso dell’Ue come progetto politico”, ha ammesso, a meno che non si sostengano economia ampiamente colpite come l’Italia e li aiuti a riprendersi dalla pandemia di Covid-19. Macron ha detto che “non vi è altra scelta” se non quella di istituire un fondo che “potesse emettere debito comune con una garanzia comune” per finanziare gli Stati membri in base alle loro esigenze piuttosto che alla dimensione della loro economie. Nel corso della medesima intervista Macron è poi intervenuto anche sul tema della Cina: “Ci sono cose che sono successe che non sappiamo”, ha riferito, ed il riferimento è essenzialmente al modo in cui la Cina ha gestito sin dall’inizio l’emergenza Coronavirus, con tutti i dubbi che ne sono conseguiti.



