Macron: “Usa e Cina facciano il loro per il clima”/ “Più ricchi devono pagare”

Macron: “Usa e Cina facciano la loro parte”

Il presidente francese Emmanuel Macron, dal palco della Cop27 a Sharm el-Sheikh, ha esortato Stati Uniti, Cina e altre nazioni ricche a fare la loro parte per il clima, pagando per aiutare i Paesi più poveri ad affrontare l’emergenza climatica. Secondo il presidente della Francia, sarebbero solo le Nazioni europee a fare la loro parte, mentre le più grandi a livello mondiale non starebbero sostenendo in modo adeguato la lotta nei confronti dei cambiamenti climatici.

“Abbiamo bisogno che Stati Uniti e Cina facciano la loro parte. Se dovessi semplificare le cose sulle emissioni la nostra battaglia è che i più ricchi partecipino, che paghino la loro giusta parte e su questo punto, sia chiaro, ho bisogno che diciamo queste cose: gli europei pagano ma sono i soli a pagare. E anche necessario fare pressione sui paesi ricchi non europei e dire a loro che devono pagare la loro parte” ha affermato il presidente francese.

Cop27, c’è anche Giorgia Meloni

In vista dei colloqui della Cop27, Macron ha parlato con gli attivisti per il clima dopo il vertice delle Nazioni Unite sul clima a Sharm el-Sheikh, in Egitto. Il presidente ha chiesto che anche Usa, Cina e altre grandi Nazioni facciano la loro parte per aiutare i Paesi più poveri a contrastare l’emergenza climatica. Nel pomeriggio interverrà dal palco della Cop27 anche Giorgia Meloni, che secondo le prime indiscrezioni dovrebbe ribadire l’impegno dell’Italia nella riduzione del 55% delle emissioni entro il 2030.

L’impegno è stato assunto dall’Europa e prevede inoltre il raggiungimento dell’obiettivo emissioni zero entro il 2050. Il discorso della Premier avverrà intorno alle 17 nel corso della sessione plenaria. Alla Cop27 si registra l’assenza di alcuni tra i principali paesi emettitori di CO2, come Cina, Russia e India.

