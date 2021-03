Madalina Ghenea/ Fidanzati e flirt della modella: da Gerard Butler a Nicolò Zaniolo

La bellissima Madalina Ghenea, modella e attrice rumena classe 1987, è da sempre sotto i riflettori per la sua vita privata. La modella è stata legata a grandi nomi di Hollywood, come gli attori Gerard Butler e Michael Fassbender. Nel 2016 ha iniziato una relazione con l’imprenditore rumeno Matei Stratan, con cui ha avuto una figlia, Charlotte, nata il 4 aprile 2017 a Bucarest. “La gioia più bella. Una luce immensa. Un amore che ti travolge e riscalda tutto intorno. Il momento più bello della mia vita. Non posso non condividerlo qui con voi che tutto i giorni mi dimostrate un grande e costante affetto. Benvenuta piccola”, aveva scritto su Instagram, annunciando la nascita della figlia. La coppia si è lasciata definitivamente nel 2019, a causa dei presunti tradimenti di Stratan. Madalina Ghenea è anche stata legata allo stilista Philipp Plein.

Madalina Ghenea/ Gossip con Nicolò Zaniolo dimenticato?

Madalina Ghenea: la vita sentimentale della modella rumena

Nei mesi scorsi si è a lungo parlato della presunta storia d’amore tra Madalina Ghenea e il giovane calciatore della Roma, Nicolò Zaniolo. I due sembravano aver intrapreso un flirt, svelato dai social network, ma subito smentito categoricamente dalla modella rumena. Il calciatore giallorosso ha sicuramente dimenticato la Ghenea: nelle ultime settimane Nicolò Zaniolo ha ufficializzato la sua relazione con l’influencer Chiara Nasti. Ma anche la modella rumena si è lasciata alle spalle il calciatore, mostrandosi sui social più bella che mai mentre balla con un altro ragazzo. Maddalena Ghenea, sulle note di una canzone di Maluma, si muove sensualissima al fianco dell’amico Emile Rengle. Il balletto ha fatto impazzire i suoi tantissimi followers, più di 971 mila, e ha raccolto oltre 10 mila “mi piace”.

