Madalina Ghenea: “Zaniolo? Colpa del mio manager”/ “Ha risposto lui al suo messaggio”

Si torna a parlare di Madalina Ghenea e Nicolò Zaniolo e del loro presunto flirt. La questione torna nuovamente al centro del gossip visto che la modella rumena ha deciso di intervenire, facendo un’importante spiegazione che chiarirebbe lo scambio di messaggi col calciatore che ha poi dato il via alle voci della loro relazione. “Ti posso baciare tutto il tempo?” è stata la domanda posta qualche tempo fa su Instagram alla Ghenea, che rispose “Tu che dici?” Un botta e risposta, datato 28 dicembre, che scatenò il gossip di cui ancora oggi si parla. Poi il passo indietro della Ghenea, che si è detta single: “Io non sono fidanzata da tanti mesi, l’ho detto molte volte qui sui social e nelle interviste”. Intanto le voci hanno avuto seguito, è per questo che la modella ha deciso di fare un nuovo chiarimento.

Madalina Ghenea e il presunto flirt con Zaniolo: nuovi chiarimenti

Sempre attraverso i social, Madalina Ghenea, in merito alla risposta verso “Ti posso baciare tutto il tempo”, ha infatti dichiarato: “Era una risposta scritta dal mio manager che gestisce la mia pagina Instagram. Ho lasciato a lui il social perché non avevo tempo”. Dunque, la famosa risposta su Instagram che ha acceso il gossip in tutto quest’ultimo mese è stata data non dalla Ghenea, bensì dal suo manager. Un chiarimento di cui stupisce tuttavia la tempistica, visto che, se fosse arrivato prima, avrebbe probabilmente chiuso subito queste indiscrezioni. Tanti, comunque, continuano ad attendere una parola da parte di Zaniolo, finora rimasto abbastanza lontano da tutta la vicenda.



© RIPRODUZIONE RISERVATA