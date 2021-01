Madalina Ghenea smentisce Zaniolo/ “Nessuna storia: single da mesi, solo un incontro”

L’attrice e modella Madalina Ghenea ha deciso di rompere ufficialmente il silenzio e dire la sua sul gossip del momento che la vede coinvolta in qualità di presunta fiamma di Nicolò Zaniolo, giovane giocatore della Roma. Il 21enne ha confermato la loro frequentazione anche in una recente Storia su Instagram ammettendo: “La mia nuova frequentazione non fa parte del mio passato. Sono felice con Madalina“. Nella vicenda però arriva l’ennesimo colpo di scena con le parole della diretta interessata che nelle passate ore è intervenuta sul suo profilo Instagram. Oltre a pubblicare una lettera a firma degli avvocati Federica Mendola e di Annamaria Bernardini de Pace, la Ghenea ha pubblicato anche un lungo comunicato il quale, come spiegato dalla stessa, lascia di fatto poco spazio ad ogni ulteriore interpretazione.

Le sue parole sono chiarissime rappresentano una smentita netta a tutto il chiacchiericcio che finora è circolato rispetto alla presunta relazione con il giovane Zaniolo. Con le sue parole, dunque, la Ghenea smentisce lo stesso calciatore e mette a tacere definitivamente il gossip sul suo conto. Parlando di tutto ciò che è stato scritto in questi giorni, Madalina lo ha descritto come una serie di “frasi non corrette che hanno provocato tanto dolore, preoccupazioni e tristezza a diverse persone”.

MADALINA GHENEA SMENTISCE RELAZIONE CON NICOLÒ ZANIOLO

L’intento di Madalina Ghenea è stato quello di fare chiarezza una volta per tutte su questa vicenda che a suo dire avere finora fatto soffrire molte persone. Quindi ha voluto dare spazio alla sua verità spiegando: “Sono una grande lavoratrice e sono una mamma. In questi 20 anni mi sono state spesso attribuite delle relazioni che non ho mai avuto e non ho mai rilasciato dichiarazioni perché ho sempre preferito parlare e “far parlare” del mio lavoro, dei miei progetti, dei miei sogni e dei miei Valori”. Rispetto al gossip che la vedrebbe in coppia con Zaniolo, la Ghenea ha precisato: “Io non sono fidanzata da tanti mesi, l’ho detto molte volte qui sui social e nelle interviste”. Quindi ha precisato come sia lei, da sola, a gestire la sua vita e la sua famiglia sottolineando come sia diventata una donna indipendente grazie al suo lavoro. “Mi fa sorridere pensare che le donne debbano sempre essere viste come “in cerca di marito”, come se non abbiano Valore gia da sole…”, ha proseguito, critica. Quindi ha spiegato di aver trascorso le festività natalizie con le persone a lei care e rispetto alle chiacchiere su Zaniolo, pur senza citarlo, ha concluso: “Un incontro grazie a degli amici in comune, chiacchiere, battute divertenti e risate insieme sui social, in trasparenza e alla luce del sole, non esprimono un fidanzamento e non nascondono altro. Non trovate?”.

Madalina Ghenea, per concludere, ha allegato la lettera dei suoi avvocati in cui si precisa ulteriormente che “non è vero che ci sia una relazione sentimentale tra Madalina Ghenea e Nicolò Zaniolo”, i quali “si sono incontrati una sola volta”, definendo quanto detto “bugie mediatiche”.

