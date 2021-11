Madame a Le Iene rivela/ “Male per anni, prendevo ansiolitici come fossero acqua”

Madame ha debuttato come presentatrice a Le Iene, dove ha raccontato, con un discorso molto forte, il suo lato più fragile attraverso un argomento molto importante: la stima di sé stessi. La cantante ha raccontato francamente: “Voglio parlarvi di una cosa che fino a qualche mese fa non avevo. L’autostima. Autostima è amare se stessi, comprendersi, accettarsi e perdonarsi. Dobbiamo imparare ad amare tutto di noi. Anche le parti peggiori. Quelle che ci fanno soffrire e vorremmo cambiare. Ma se proviamo a cambiarle odiando cià che siamo facciamo un casino, sbreghiamo tutto”.

Madame ha raccontato a tutti di aver perso l’autostima per se stessa per un certo periodo di tempo, spiegando a tutti: “Se non ce l’hai, senti di non valere nulla”. Madame ha raccontato anche di aver preso, fino a qualche tempo fa, molti ansiolitici: “Sono stata male per anni. Pure a Sanremo e con il disco d’esordio. Stavo male, sempre. Prendevo ansiolitici come se fossero acqua”.

Madame svela come ha curato la paura di star male

Madame all’interno del suo monologo andato in onda alle Iene ha spiegato di come, dopo aver toccato il fondo e aver sofferto ha deciso di rinascere: “Ho scritto una delle mie frasi più belle: Non ho paura di morire, ma ho paura di voler morire. Poi mi sono detta: basta, non puoi andare avanti così. Ho iniziato a lavorare ogni giorno per trovare un senso”. La cantante ha raccontato di come ha deciso di farsi forza, guardare l’ansia che l’ha sempre fatta soffrire per trovare il modo di eliminarla.

Madame ha spiegato a tutti i telespettatori di come la sua salute sia adesso molto migliorata: “Mi sono messa a posto. Ho trovato un senso nell’amore e ho stima di me perché so comprendermi, accettarmi e amarmi. Insomma, sto bene. Anche se non ho trovato la cura per lo star male ho curato la paura di star male”.

