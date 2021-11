Madame/ “Sono bisessuale, vivo con normalità questa cosa”

Madame debutta come conduttrice a Le Iene, il programma di successo di Italia 1 accanto a Nicola Savino e la Gialappa’s Band. Dopo aver conquistato la critica e il pubblico con “Voce” all’ultimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo, la cantautrice è pronta per questa nuova avventura. “Sono molto felice e grata per questa nuova opportunità che mi vede condurre un programma culto della tv italiana” – ha commentato alla vigilia della puntata – “spero di riuscire a far divertire e riflettere, come una vera Iena, durante la conduzione di questa puntata speciale”. La rapper è sicuramente tra i personaggi di maggior successo di questo 2021 e si fa portavoce di un messaggio di inclusione e libertà. Intervista da Today.it, la rapper ha rivelato: “innamorarsi dell’impossibile è una droga. O almeno era, purtroppo adesso mi innamoro due giorni, una settimana, fine. Penso: ti ho già raggiunto. Il problema di adesso è che raggiungo tutto troppo facilmente”.

Madame/ "Uno psicologo mi ha detto che quando innamori escono i tuoi demoni e mostri"

La cantante parlando della sua vita privata ha ammesso: “mai avuto problemi maschio femmine, semplicemente le donne etero sono più difficili da raggiungere, e quello era il mio scopo”. Il primo amore è stato con un allenatore di pallavolo di 16 anni più grande di lei. “Io 14 anni, lui 30. M’innamoro, comincio a lavarmi, una volta ogni due giorni invece che una al mese. Mi trucco per andare a pallavolo. Gli scrivevo su WhatsApp, era l’unico che mi fosse rimasto, la mia persona di riferimento per capire il mondo” – ha raccontato la cantante. Tra loro non c’è stato nulla, ma poco dopo Madame si innamora della sua professoressa di matematica. Un amore taciuto come ha raccontato la cantante: ” lei era troppo fredda per capire. Se le dicevo ti amo, probabile che mi denunciasse”.

Madame/ Il suo debutto alla Notte della Taranta: "Spero nessuno si offenda"

Madame: “sono attratta sia da uomini che da donne”

Madame allora comincia a buttare nelle canzoni tutte le emozioni non dette e pronunciate: “prendo a scrivere testi miei, proprio per far vedere a lei che valevo qualcosa, che sarei arrivata in radio. In quel periodo c’era un pezzo di Izy, Manco a me, e c’era un verso che mi faceva pensare a lei: “Come un veliero bianco che salpa verso il sole” (ndr: nel testo “Come un veliero bianco che salpa verso sud”)”. Ad un certo punto però decide di vincere la paura e di rivelare il suo amore: “una volta chiedo alla bidella di consegnarle in classe il cd Le onde di Einaudi, con tanto di lettera. Lei non capisce che sono io. Lo capisce parecchio dopo: tredici giorni dopo, e mi ringrazia. Era una donna di poche parole, e non molto dolci, insomma: la persona perfetta da amare”.

Notte della Taranta 2021/ Diretta e ospiti, Al Bano, Madame e Il Volo: "Libertà e..."

Una storia non a lieto fine, visto che la prof va in pensione, ma prima la rapper viene bocciata a scuola: “dovevo dimenticarla e per fortuna che avevo iniziato una vita nuova: amici, rapporti reali. Sesso regolare”. Oggi la cantante è single e si definisce bisessuale: “sono attratta sia da uomini che da donne. Sono una ragazza che sceglie, a seconda di come si sente, di avere un portamento. Vivo con normalità questa cosa, non sento il bisogno di dover aderire a determinati gruppi o movimenti”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA