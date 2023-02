Madame con “Il bene nel male” a Sanremo 2023/ Insidia Mengoni per la vittoria?

Madame: il ritorno a Sanremo 2023 da vincitrice?

Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2023 entra in scena Madame. La cantante, nona a esibirsi secondo la scaletta, porta in gara la canzone Il bene nel male. Destinato a far discutere e riflettere, il brano composto da lei stessa vuole essere una sorta di poesia d’amore, costituita da un dialogo tra una prostituta e il suo cliente. La morale è una sola e cioè, come suggerisce il titolo, quella che si può trovare il bene anche nel male.

Il ritmo dance prevede un effetto tormentone quasi certo. Nel 2021, Madame partecipò alla kermesse con Voce classificandosi ottava. Anche questa volta però, Madame non ha deluso. Che piaccia oppure no il genere, il ritmo della canzone è forte tanto quanto il testo. Musicalmente strutturato ad hoc, il brano fa parte di un progetto ben più ampio. È il preludio a un nuovo album a cui Madame sta lavorando ormai da diversi mesi e che uscirà verosimilmente a dicembre 2023.

Madame: la prima esibizione con “Il bene nel male”

L’interpretazione di Madame è da sempre scenografica e tormentata, ma in questo caso, oltre al suo timbro graffiante, è da aggiungere, una performance pungente. Dopo l’esibizione Madame regala un santino ad Amadeus, che si stupisce. Escamotage per i punti del FantaSanremo o un gesto controcorrente? Per quanto riguarda il look, Madame è da sempre anticonformista. Nella passata partecipazione propose un look informale e trasandato, con tanto di piedi nudi. Per questa edizione invece la cantante ha puntato su un look più femminile.

Madame infatti ha indossato un minidress a blazer di Off-White, bianco con strass che imitano i lineamenti di un torace. Il vestito è stato abbinato a stivali cuissard dello stesso colore. Furiosa e poetica, Madame fa decisamente parte di una generazione fluida. Nella classifica parziale della serata è al secondo posto, immediatamente sotto il duo siculo Colapesce e Dimartino. Anche nella provvisoria globale delle due serate è sul podio. Madame si piazza infatti al terzo posto. Vincitrice o no, sul podio o meno, la canzone, elettronica e dance, di Madame presenta tutte le qualità di una hit radiofonica.

