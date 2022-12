Madame, con la canzone ‘Puttana’ a Sanremo 2023 ma… cambia titolo/ È polemica!

Sanremo 2023, Madame diventa un caso a Sanremo Giovani: c’entra il titolo della canzone

La serata finale di Sanremo Giovani, in vista di Sanremo 2023, dà vita ad un giallo che vede protagonista Madame. All’evento del 16 dicembre 2022, dove ai primi 22 Big si aggiungono i 6 vincitori di Sanremo Giovani per la gara dei 28 concorrenti di Sanremo 2023, Madame fa discutere per l’outfit e non solo. Presentatasi sul palco del Teatro del Casinò di Sanremo in una mise inaspettata, che i più tra gli internauti bollano come l’outfit di un “Power ranger” e non solo, la cantante della Generazione zeta spiazza tutti, critica e pubblico. Annuncia, tra gli altri titoli delle canzoni Big in corsa al Festival, un titolo nuovo di zecca della sua canzone sanremese, diverso da quello pensato in origine.

Una nota diramata dall’Ansa riferisce che il titolo di Madame era originariamente ‘Puttana’, così come aveva fatto sapere la stessa artista in occasione di un intervento concesso alla ‘Lettura’ del Corriere della Sera, disponibile in edicola dal 18 dicembre 2022. Eppure, qualcosa é cambiato di punto in bianco. Tanto che Madame, alla finale di Sanremo Giovani, ha annunciato la svolta del suo titolo: Il bene nel male.

Il giallo di Sanremo 2023 é risolto? Arriva la replica alla polemica

Un cambio “last-minute” che, nelle ore che seguono alla messa in onda della finale, fa rumore e muove una polemica nel web. E c’é chi, tra i commenti più disparati sul giallo sanremese, ipotizza che il cambio di rotta sia una mossa strategica da parte di Madame, volta a catalizzare l’attenzione generale per assicurare il successo mediatico al brano sanremese dell’artista. Nel frattempo, giunge il primo chiarimento, rispetto all’origine del caso: “E’ stata una scelta artistica dell’ultimo minuto – fa sapere l’entourage della cantautrice -, condivisa con la direzione artistica”.

Con il nuovo brano sanremese, che lei ha scritto e composto in tandem con Bias e Brail, Madame torna in gara al Festival della canzone italiana dopo la partecipazione nel 2021 con ‘Voce’. La canzone sanremese é stata insignita del Premio Lunezia e il Premio Bardotti, entrambi conferiti all’artista per il miglior testo. Madame, inoltre, é la più giovane vincitrice della Targa Tenco per il miglior album d’esordio, omonimo, ‘Madame’, e per la miglior canzone, sempre ‘Voce’.











