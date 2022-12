LDA, ‘Se poi domani’ é la canzone di Sanremo 2023/ Amadeus: “Hai lavorato bene e..”

Sanremo 2023: live a Sanremo Giovani, LDA annuncia il titolo della sua canzone sanremese e…

Alla finale del contest Sanremo Giovani di Sanremo 2023, tra le news del Festival vengono annunciati i titoli delle canzoni sanremesi, come quella tanto attesa di LDA.

La serata evento del 16 dicembre 2022, in diretta TV su Rai1 e in streaming su Rai play, sotto la conduzione di Gianni Morandi e il numero 1 del Festival, Amadeus, vede tra gli artisti in gara LDA giungere al debutto al Festival della canzone italiana, dopo il successo che il cantautore 19enne ha raggiunto con la partecipazione ad Amici 21 di Maria De Filippi. E, per l’occasione, nella serata della finale di Sanremo Giovani, che decreta i sei vincitori Giovani che vanno ad aggiungersi ai primi 22 concorrenti ufficializzati nella gara Big del Festival, LDA si presenta tra i grandi esponenti della musica per presentare il titolo del suo brano sanremese. Poco prima di presenziare live sul palco del Teatro del Casinò di Sanremo, il giovane tra le Instagram stories si lascia andare ad una prima grande emozione nella città dei fiori: “Olé… mamma mia! Che emozione… Esagerato!” .

Dopodiché il numero 1 del Festival, a Sanremo Giovani, Amadeus, introduce così sul palco l’ex Amici 21 di Napoli, figlio di Gigi D’Alessio: “Aveva un sogno, quello di andare a Sanremo e lo ha avverato… é stato un anno pazzesco, da Amici, il disco d’oro e il disco di platino con Quello che fa male e poi Sanremo”.

Amadeus replica agli haters di LDA

LDA, presentatosi in una mise extra-elegance al centro studio, da neo Big gli fa quindi eco: “difficile spiegare a parole… Tutto troppo bello”. Al cantautore 19enne al debutto a Sanremo, poi, vanno gli elogi del direttore artistico del Festival della Canzone italiana: “hai lavorato bene e sei un ragazzo di grande talento”, aggiunge Amadeus, replicando quindi alle accuse di raccomandazione che gli hater.muovono contro l’ex Amici 21. Ma non é tutto.

Perché, inoltre, non mancano riferimenti alla reazione a caldo che LDA ha avuto alla notizia della sua conferma a Sanremo 2023: “Eri felice… almeno hai dato soddisfazione”. “Io non ero a casa mia e alla mia esultanza i vicini credevano che qualcuno si fosse sentito male…poi hanno mangiato con noi”, fa sapere Luca, incalzato da Amadeus.

Infine, non manca l’annuncio del titolo della canzone che consacra LDA come l’unico artista uscente di Amici 21 di Maria De Filippi al debutto a Sanremo, per la gioia dei fan del Justin Bieber italiano. E il titolo é “Se poi domani“. Nel frattempo, il popolo del web é al settimo cielo per l’annuncio di LDA, tra le reazioni social di consenso e supporto più disparate.💜

Le canzoni di Sanremo, tra cui Se poi domani di LDA

Di seguito, i titoli delle canzoni dei primi Big di Sanremo 2023:

-#Ultimo: Alba

– #Tananai: Tango

-#Madame: Il bene nel male

-#Giorgia: Parole dette male

– #MrRain: Supereroi

-#Elodie: Due

-#GianlucaGrignani: Quando ti manca il fiato

-#MarcoMengoni: Due vite

-#AnnaOxa: Sali (Canto dell’anima)

-#Lazza: Cenere

-#MaraSattei: Duemila minuti

-#Modà: Lasciami

-#PaolaeChiara: Furore

-#ColapesceeDiMartino: Splash

-#LeoGassmann: Terzo cuore

-#Articolo31- Un bel viaggio

-#Ariete- Mare di guai

-#CuginidiCampagna- Lettera 22

-#Levante- Vivo

-#Comacose: L’addio

-#LDA: Se poi domani

-#RosaChemical: Made in Italy

E i titoli della canzoni dei vincitori di #SanremoGiovani, che si aggiungono ai Big di #Sanremo2023:

-#Shari: Sotto voce

-#Gianmaria: La città che odi

-#CollaZio: Asfalto

-#Sethu: Sottoterra

-#Will: Le cose più importanti

– #Olly: L’anima balla

✨ #Sepoidomani é il titolo della canzone Big di #LDA, in corsa a #Sanremo2023. Io, feliciona! Orgoglio di Napoli! 🤩💙🎶 pic.twitter.com/hsLsoTZ8qR — Serena Granato (Serenity Bxxch) (@SerenityG_90) December 17, 2022

🤩💥🎶#LDA debutta al Festival, tra i Big di #Sanremo2023, pochi mesi dopo l’esordio ad #Amici21. Arrivano gli elogi di #Amadeus: “Hai lavorato bene e sei un ragazzo di talento”. 💙 pic.twitter.com/8PeSH1XTy0 — Serena Granato (Serenity Bxxch) (@SerenityG_90) December 17, 2022













