Madame e Camila Giorgi, caso falsi vaccini Covid/ Verso processo con altri 23: indagini chiuse

Madame e Camila Giorgi verso il processo per i falsi vaccini Covid. L’inchiesta della procura di Vicenza per la cantante, all’anagrafe Francesca Calearo, la tennista Camila Giorgi e altre 23 persone è stata chiusa. Le indagini riguardavano le false vaccinazioni per ottenere il Green pass. Tra le persone coinvolte i medici che, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, hanno rilasciato le false attestazioni di avvenuta vaccinazione, che in realtà non era mai stata effettuata. Per tutti gli indagati le accuse sono, a vario titolo, di falso ideologico in atto pubblico, peculato e corruzione.

Secondo l’accusa, due medici – Daniela Grillone Tecioiu e Erich Volker Goepel – avrebbero ricevuto denaro per rilasciare false certificazioni di Green pass. Per ottenere i documenti falsi, sarebbero arrivati a Vicenza artisti, poliziotti, farmacisti e imprenditori. Uno dei due medici, arrestati nel 2021 e poi rimessi in libertà, avrebbe confessato di aver somministrato tra l’1 aprile e il 21 dicembre ben 1.940 vaccini, dei quali 640 falsi e 1.200 veri. Nel complesso, avrebbero beneficiato di falsi vaccini Covid 32 persone.

FALSI VACCINI PER AVERE GREEN PASS: IN 25 VERSO PROCESSO

Per quanto riguarda Camila Giorgi, è coinvolta tutta la sua famiglia nella vicenda, genitori e fratello. A tutti i soggetti coinvolti è stata notificata la chiusura delle indagini. Il pubblico ministero Gianni Pipeschi ha terminato gli accertamenti che avevano destato molto clamore per la quantità di persone che avrebbero simulato di aver ricevuto vaccini Covid, sia per il calibro delle persone coinvolte. Ora tutti e 25 rischiano il processo, ma hanno 20 giorni di tempo per depositare memorie difensive a loro discolpa.

La dottoressa Daniela Grillone Tecioiu aveva spiegato di essersi resa disponibile a falsificare le certificazioni nella convinzione che i vaccini Covid potessero portare a conseguenze peggiori rispetto all’efficacia del vaccino. Inoltre, aveva raccontato agli investigatori come numerose persone, tra cui anche medici, si fossero presentate da lei spaventate dalla prospettiva degli effetti collaterali del vaccino. Le avevano, quindi, chiesto aiuto, non potendosi recare a lavoro senza Green pass. Quindi, aveva iniziato a rilasciare i certificati di avvenuta vaccinazione senza averla effettuata. Con il passaparola si è arrivate a decine di persone, tra cui la famiglia della cantante Madame e della tennista Camila Giorgi.

