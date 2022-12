MADAME E CAMILA GIORGI, MEDICO CONFESSA FINTI VACCINI/ Amadeus “Sanremo? Ora in gara”

Amadeus interviene sul caso finti vaccini Covid che vede Madame (oltre a Camila Giorgi) indagata per falso ideologico, ma solo in relazione alla partecipazione della cantante al Festival di Sanremo 2023. Dopo la notizia del coinvolgimento nell’indagine, infatti, era trapelata la notizia di una possibile e imminente decisione da parte della direzione artistica sulla partecipazione di Madame alla kermesse canora. Amadeus ai microfoni di RTL 102.5 e Radio Zeta ha chiarito che Madame va considerata a pieno titolo in gara. «In questo momento dare un giudizio con il panettone in bocca su una cosa così seria mi sembra poco serio. C’è un’indagine, finché uno non viene dichiarato colpevole a mio avviso è innocente. E quindi aspettiamo».

Amadeus, sollecitato sulla questione Madame, ha ribadito: «Ad oggi Madame è in gara. Vediamo cosa accade da qui al Festival ma io mi auguro naturalmente che tutto si risolva, che tutto vada per il meglio. sarebbe un vero peccato per il pubblico non sentire la canzone di Madame». (agg. di Silvana Palazzo)

MADAME E CAMILA GIORGI, MEDICO CONFESSA FINTI VACCINI

La dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, medico di base specializzata in medicina estetica e ozonoterapia, ha confessato alla procura di Vicenza di non aver vaccinato Madame e Camila Giorgi e di aver quindi fatto delle finte vaccinazioni che consentivano loro di avere il green pass. Lo riporta il Corriere della Sera, spiegando che la dottoressa è stata interrogata cinque volte. Lei, assistita dall’avvocato Fernando Cogolato, ha motivato ciò con la volontà di «tutelare la loro salute», in quanto erano pazienti spesso «con patologie e allergie» per i quali la vaccinazione anti Covid poteva essere controindicata. Il riferimento, dunque, non è solo alla cantante e alla tennista, entrambe indagate per falso ideologico, ma anche agli altri pazienti, centinaia di persone, anche di fuori regione, oltre che vip.

Dunque, ritiene di aver agito così «per prevenire danni maggiori». Le sue giustificazioni di fronte al sostituto procuratore Gianni Pipeschi sono una confessione piena per lei che era stata arrestata a fine febbraio col marito Andrea Giacoppo e il “successore”, il nefrologo Erich Goepel Volker, che dal novembre 2021 era medico di medicina generale da supplente in uno studio di Fare Vicentino, assistito dall’avvocato Massimo Malipiero. Entrambi i dottori, comunque, sono tornati in libertà in attesa dell’eventuale processo, ottenendo poi dall’Usl il via libera per tornare a esercitare.

PROCURA VICENZA CHIEDE INCIDENTE PROBATORIO

Se Erich Goepel Volker si è sempre avvalso della facoltà di non rispondere, la dottoressa Daniela Grillone Tecioiu invece ha collaborato con la procura di Vicenza. Infatti, il mese scorso l’emittente locale Tva Vicenza aveva riportato le sue dichiarazioni: «Sono stati fatti dei vaccini falsi, solo però a dei colleghi miei, infermieri ecc, che avevano patologie, che stavano per morire se facevano un vaccino… Erano disperati». Quindi, si erano rivolti al suo studio, diceva, perché «tutti gli altri colleghi si sono rifiutati di fare loro un’esenzione». Riguardo il numero dei pazienti che con i finti vaccini hanno ottenuto il green pass, aveva spiegato: «Non sono stati tanti, alla fine saranno stati sì e no trecento vaccini». A tal proposito, sono quindici le persone indagate per falso ideologico. Ci sono medici, infermieri e promotori farmaceutici, ma anche Madame e Camila Giorgi. Con l’atleta sono indagati anche i due fratelli Amadeus e Leandro, la mamma Claudia Fullone e il padre allenatore Sergio Luis Giorgi. Lo rivela il Corriere, spiegando che hanno ricevuto l’avviso di garanzia in vista della richiesta, avanzata dalla procura, di incidente probatorio che si svolgerà nelle prossime settimane. Gli inquirenti vogliono sentire di nuovo, ma davanti ad un giudice, la dottoressa Daniela Grillone Tecioiu affinché le sue dichiarazioni possano tornare utili anche in un eventuale processo.

MADAME RISCHIA ESCLUSIONE DA SANREMO?

La tennista Camila Giorgi domani incontrerà i legali per valutare se replicare alle accuse, che se fossero fondate potrebbero portare a pesanti provvedimenti da parte della Federazione italiana tennis. Anche Madame non si è esposta finora, nel frattempo si discute dell’opportunità della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023. Non essendo sotto contratto con la Rai, non si può applicare il codice etico, ma la direzione artistica del festival potrebbe prendere una decisione nei prossimi giorni, secondo il Corriere. Comunque, è probabile che i 15 indagati siano solo i primi nomi nel mirino degli inquirenti tra quelli presenti nell’elenco dei pazienti che si sono rivolti ai medici per finti vaccini. Oltre a camici bianchi, ci sarebbero decine di membri delle forze dell’ordine.

