Madame/ “La mia canzone non è dedicata a una donna, ma alla mia voce” (Sanremo 2021)

Tra le rivelazioni di questo Festival di Sanremo 2021 c’è sicuramente Madame. La 18enne ha portato in gara “Voce” – scritto da lei e composto insieme a Dardust ed Estremo – che fa parte del suo primo album omonimo “MADAME”, in uscita a fine marzo su etichetta Sugar. «”Voce” è nata in freestyle, avevo scritto la base e l’avevo registrata con il telefono. Ho inserito la produzione in Mp3 e ho iniziato a cantare a caso ed è uscita “Voce”. Poi ho preso il testo e l’ho riscritto. Poi in quel periodo non ero innamorata ed ero in crisi con me stesso, per questo l’ho dedicata alla mia voce», ha raccontato la giovane in conferenza stampa.

Dopo aver parlato dei suoi gusti musicali – «Posso passare dal classico al neomelodico, dal napoletano al rock alternativo americano. Mi piace qualsiasi genere, mi piace anche la musica russa» – Madame ha parlato del grande boom registrato dopo la “pubblicità” di Cristiano Ronaldo: «Mi ha fatto grande piacere sia perché è il calciatore più famoso al mondo e la persona più famosa. Ma forse sono stati dati dei meriti a questa pubblicità un po’ superiore a quelli che in realtà. Si è dato più a lui il merito che a me, questa cosa mi ha un po’ scombussolato».

Tornando sul brano “Voce”, Madame ha evidenziato che «questa canzone non parla ad una ragazza, ma alla mia voce, non è concentrata sul lesbismo o su un individuo. Io sono una grande promotrice di tutto il movimento di fluidità di ogni punto di vista. Non ho binari molto precisi. Se “Voce” riesce a dare anche quel messaggio lì, a me andrebbe assolutamente benissimo». Una battuta anche sull’assenza di pubblico: «Per me è stato abbastanza normale perchè non ho fatto tanti live, 20 in tutta la mai vita. Ho quasi più dimestichezza con le telecamere che con il pubblico. Forse il pubblico mi avrebbe messo più in crisi, a dire il vero. Spero di fare il mio tour per presentare il mio disco così da prendere anche dimestichezza con il pubblico».





