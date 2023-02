Madame scoppia a piangere a Sanremo e ringrazia Amadeus/ “È stato un festival difficile”

Madame piange a Sanremo 2023 dopo l’esibizione finale e ringrazia Amadeus

Crolla Madame al Festival di Sanremo 2023. La celebre cantante chiude la sua esibizione della finale della kermesse sciogliendo ogni tensione in un pianto che scoppia tra le braccia di Amadeus. Il conduttore la abbraccia, raccoglie il suo sfogo e, prima di lasciarla andare via, ammette: “Madame è un grandissimo talento!”

D’altronde per Madame non è stato un Festival di Sanremo semplice, soprattutto in virtù di quanto accaduto poche settimane fa. Ricordiamo infatti che la cantante è stata travolta dalla bufera scatenatasi quando la Procura di Vicenza l’ha indagata per aver ricevuto falsi Green Pass. Dopo si è parlato di esclusione dal Festival ma Amadeus si è mosso a difesa dalla cantante, dicendo di non dover essere di certo lui a giudicarla.

Madame ringrazia Amadeus dopo le polemiche le l’hanno travolta

Madame ha dunque partecipato al Festival di Sanremo 2023, nonostante l’atmosfera non delle più serene, e si è sciolta in un pianto finale alla conclusione di questa avventura. “Questo per me è stato davvero un Sanremo difficile, – ha ammesso la cantante, ringraziando poi di cuore il conduttore per ciò che ha fatto per lei – per correre i 100 metri ne ho fatti mille. Parte del mio impegno lo devo a te Ama e ti ringrazio davvero tanto”.

