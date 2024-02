MADE4.0/ Il Presidente Taisch: “Puntiamo sulla qualità della nostra offerta e su partnership internazionali”

Un altro anno nell’accompagnare le aziende italiane nel percorso di transizione digitale, con un’attenzione alla sostenibilità: si è chiuso così, con numeri che danno misura dell’impegno profuso e una crescita delle collaborazioni e dei progetti, il 2023 di MADE Competence Center Industria 4.0, Polo Lombardo di eccellenza e di trasferimento tecnologico per le imprese, istituito nel 2019 su iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico e oggi al suo quinto anno di attività.

Auto, governo apre alla Cina: contatti con BYD/ Urso conferma: "Stiamo parlando anche con Tesla"

La missione di MADE4.0 è quella di affiancare le aziende nel percorso di innovazione e trasformazione digitale, grazie ad attività di orientamento, formazione e finalizzazione di progetti innovativi, anche sfruttando l’avveniristica “fabbrica intelligente” di via Durando 10 a Milano, cuore del competence center.

Stellantis/ Nuovo patto raggiunto con Ayvens, 500mila mezzi sostenibili (27 febbraio 2024)

L’ente vanta oggi una rete di 47 partner: 4 università lombarde, un ente pubblico, l’INAIL interessato alle tematiche di salute e sicurezza sul lavoro e 42 imprese, che conferiscono al centro tutte le competenze necessarie per affiancare le imprese e sviluppare progetti e corsi di formazione. Anno di un ulteriore riconoscimento il 2023, durante quale MADE4.0 è stato qualificato come soggetto attuatore del PNRR, con una dotazione di 14 milioni di Euro, da utilizzare a fondo perduto per finanziare i servizi offerti da MADE alle imprese

Per restituire la dimensione dell’operato MADE4.0, nel solo 2023, ha organizzato 220 eventi (tra Demo Experience, Aperitivi Tecnologici, eventi con le associazioni e attività sul territorio nazionale ed eventi di disseminazione sulle tematiche relative alle tecnologie digitali) a cui hanno preso parte oltre 6.500 partecipanti; ha erogato 46 corsi di formazione (di cui 22 “a catalogo” e interaziendali e 24 “su commessa”, costruiti ad hoc per aziende ad elevata maturità digitale) di cui hanno beneficiato 127 aziende, tra PMI e grandi imprese. Sempre nell’ultimo anno, il Competence Center ha consolidato 67 progetti industriali, di innovazione e trasferimento tecnologico, destinati a 51 aziende beneficiarie, ed è stato coinvolto in 17 progetti finanziati, afferenti a programmi europei di ricerca e innovazione (come Horizon2020, Digital Europe, Erasmus+ ed EIT Manufacturing).

Patente a punti nei cantieri: bozza Dl Pnrr in CdM/ Sicurezza sul lavoro, pacchetto regole imprese: le novità

MADE4.0 è inoltre ente coordinatore di uno degli European Digital Innovation Hub proposto per la Lombardia, (chiamato M.I.A. Manufacturing Innovation Alliance) consorzio di 12 partner nato per supportare la trasformazione digitale e sostenibile delle imprese lombarde, e coordinatore del nodo italiano di AI-Matters, un progetto che mette a disposizione infrastrutture di test e sperimentazione per soluzioni e tecnologie AI applicate all’industria manifatturiera.

“Il 2023 è stato un anno importante per la nostra crescita e le nostre ambizioni”, ha dichiarato Marco Taisch, Presidente di Made Competence Center Industria 4.0. “In questo anno abbiamo potenziato l’offerta di servizi per garantire un supporto sempre più completo alle imprese, sensibilizzandole sull’importanza crescente delle tematiche dello sviluppo digitale e sostenibile. Abbiamo inoltre intensificato l’impegno verso le partnership internazionali, per aumentare la portata delle nostre competenze e dei nostri progetti nell’alveo comune dell’innovazione europea. Ringraziamo i partner e tutte le imprese che hanno riposto fiducia in MADE4.0, contribuendo con impegno e visione al percorso di transizione digitale e sostenibile del Paese”.

I risultati sono stati presentati ieri sera alla Cena dei Partner, appuntamento con cui MADE4.0 ha voluto condividere i risultati del 2023, ma soprattutto coinvolgere i partner per definire le prospettive future del Centro di Competenza.











© RIPRODUZIONE RISERVATA