MADONNA DI TREVIGNANO, LA NUOVA PROFEZIA

Tra le profezie e le previsioni di fine anno c’è pure quella della sedicente veggente della Madonna di Trevignano, Gisella Cardia, che ha iniziato a condividere alcuni dei messaggi che avrebbe ricevuto anni fa. La sua tesi è che ci sarà una tempesta solare, cavalcando però un fenomeno del tutto naturale. Ma ora per lei e i suoi seguaci è un miracolo della Madonna di Trevignano: dopo aver predetto conflitti, disastri e varie sciagure, che non si sono mai verificate, ora la sedicente veggente tira in ballo il fenomeno della tempesta solare, spiegando che quando arriverà “tremerà tutto”.

Peraltro, non ci sarebbe molto da attendere per Gisella Cardia, che sui social ha pubblicato una foto con un cielo tinto di rosso. Il fenomeno è stato visibile in particolare nell’emisfero settentrionale del pianeta, ad esempio è stato visto da tantissime persone anche a Roma, infatti sui social sono state pubblicate tante foto di questo spettacolo naturale. Se per gli scienziati è tutt’altro che facile prevederlo, invece la sedicente veggente della Madonna di Trevignano non è così. Per dimostrarlo ha pubblicato alcuni messaggi passati che avrebbe ricevuto negli anni, come uno di quattro anni fa in cui si parla di cielo rosso e terra pronta a tremare.

IL CASO DEI “MESSAGGI” A GISELLA CARDIA

Secondo Gisella Cardia, la Madonna di Trevignano in un altro messaggio le avrebbe preannunciato che il sole avrebbe espresso tutta la sua potenza e provocato delle importanti tempeste solari. Poco prima aveva messo in guardia i suoi seguaci riguardo i segni del cielo, sostenendo che sarebbero stati gli ultimi tempi e che non ci si poteva fidare delle date, perché solo lei conosceva la data precisa. I post rilanciati dalla donna hanno scatenato i seguaci, che hanno alimentato le profezie con i loro commenti: da chi parla di aurora boreale che anticiperà conflitti a chi invita a credere alle parole della sedicente veggente.

Come ricordato da Repubblica, la commissione a cui la diocesi di Civita Castellana aveva dato l’incarico di occuparsi del caso, aveva evidenziato come il materiale fosse stato sostituito e adattato, quindi alterato. Tutti aspetti che avrebbero contribuito al giudizio sulla Cardia, ritenuta inattendibile. Non per i suoi seguaci, che continuano a credere in lei, al punto tale da arrivare ad attaccare la Curia, accusata di perseguitarla.