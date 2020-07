Madonna posa in topless e con la stampella/ Foto hot dopo l’intervento al ginocchio..

Con i primi 60 anni di vita archiviati, e i secondi già iniziati da un po’, Madonna ha deciso di non essere ancora pronta a sedere in panchina né per quel che riguarda la musica e né per quello che concerne il gossip e lo showbiz. L’icona del pop continua a far discutere sopra e sotto il palco e anche questa volta è destinata a fare lo stesso con una foto già pronta a fare il giro del mondo e che in poche ore ha portato a casa già 500mila like e tanti commenti di fan contenti di vederla ma, soprattutto, lieti della sua foto hot in cui posa senza reggiseno, con le mani pronte e coprire il suo seno e la sua alleata in questi giorni, la cara stampella a cui dedica la didascalia che accompagna la foto su Instagram al grido di: “Tutti abbiamo una stampella”.

MADONNA POSA IN TOPLESS E… CON UNA STAMPELLA

L’iconica cantante di 61 anni non ha lasciato che la ferita al ginocchio la fermasse e così, stampella bene in evidenza, cappello in testa e seno al vento, ha posato per un selfie direttamente dal suo bagno sfoggiando un look sensuale e conquistando i fan. La leggendaria popstar indossava solo un paio di slip neri e segna il suo ritorno “in piedi” dopo l’intervento subito al ginocchio per via di una serie di lesioni in seguito ad una caduta sul palco a marzo. A maggio Madonna è stata immortalata fuori da una clinica dove ha subito un trattamento rigenerativo per la cartilagine mancante e adesso questo scatto hot sembra confermare che il suo ritorno è sempre più vicino. Arriverà presto un annuncio importante?



