Uomini e Donne: pagelle della puntata del 12 dicembre 2024: Mario Cusitore bocciato

La puntata di Uomini e Donne del 12 dicembre 2024 ha visto il ritorno in studio di Mario Cusitore che, dopo aver lasciato il programma per solidarietà con Alessio Pecorelli, il tronista che ha lasciato il dating show di canale 5 dopo alcune foto in cui era in compagnia di ragazze in locali, è tornato ufficialmente nel programma per riprendere a frequentare Prasanna e Valentina, due dame del parterre. Un ritorno che, però, è stato ampiamente bocciato non solo dal web, ma anche da Gianni Sperti e Tina Cipollari che, non solo non comprendono il motivo per cui sia tornato, ma anche la causa del suo addio alla trasmissione.

Chi è Mario Cusitore, il cavaliere che torna a Uomini e Donne/ Dopo l'addio, corteggia Prasanna Conti

Con Mario, però, ricevono la bocciatura anche Prasanna e Valentina che, invece di accettare il ritorno di Mario in studio, avrebbero potuto contattarlo per frequentarlo fuori dal programma. Bocciato, inoltre, anche Diego D. che ha ricontattato Sabrina ricominciando a frequentarla senza, tuttavia, avere l’intenzione di concederle l’esclusiva.

Anna Pettinelli al Trono Over di Uomini e Donne?/ Lorella Cuccarini lancia l'appello a Maria De Filippi

Uomini e Donne: promossi Gianmarco e Gloria

Tra i protagonisti della puntata di Uomini e Donne del 12 dicembre 2024 merita sicuramente la promozione Gloria che, dopo aver chiuso con Maurizio con il quale non trova un punto di incontro, accetta di conoscere miglio Bilal, un cavaliere originario del Libano e che lavora come manager e che in passato ha già partecipato al programma. Gloria, così, decide di dargli una possibilità ricevendo l’applauso di Tina Cipollari.

Promosso a pieni voti anche Gianmarco che continua a ricevere critiche e rimproveri da Francesca Sorrentino per qualsiasi gesto. Per il web, Francesca non è realmente interessata a Gianmarco e starebbe utilizzando qualsiasi tipo di scusa per chiudere il rapporto come ha sottolineato anche Tina Cipollari. Bocciata, inoltre, anche Sabrina che, nonostante la scelta di Diego D. di conoscere altre persone, non chiude la frequentazione.

Chi è Sabrina, dama di Uomini e Donne/ Esce ancora con Diego D. ma nessuna esclusiva