Madre e figlio sorpresi a fare s*sso/ Choc in USA: rischiano 20 anni di carcere

Una notizia choc rimbalza direttamente dagli Stati Uniti d’America, con particolare riferimento al quotidiano “Daily Star Online”: una madre di 64 anni d’età e suo figlio sarebbero stati sorpresi dalla moglie dell’uomo mentre facevano s*sso. Come riferito dalla testata giornalistica statunitense, ad allertare la polizia sarebbe stato un cugino della donna, con quest’ultima che avrebbe richiesto il suo aiuto in evidente stato confusionale dopo la poco gradevole scoperta, connessa a un rapporto sul quale la consorte di Tony (questo il nome dell’uomo coinvolto nella vicenda) non nutriva alcun tipo di sospetto. Tant’è che, stando a quanto riportato, l’ufficiale di polizia ha interrogato la madre e il figlio per farsi fornire la loro personale versione dei fatti e i due hanno candidamente ammesso di aver fatto s*sso in maniera consensuale, ma che si trattava in ogni caso della prima volta che questo accadeva. Una postilla che non può mutare il destino dei protagonisti di questa assurda storia, ora chiamati a comparire davanti al giudice il 27 ottobre per un’udienza preliminare. Sì, perché le leggi dello Stato del Massachusetts prevedono pene severissime di fronte ad accadimenti come quello oggetto di quest’articolo: una persona colpevole di incesto rischia una condanna fino a 20 anni di reclusione.

