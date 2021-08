Madre Teresa di Calcutta com’è morta/ Causa l’arresto cardiaco dopo anni di sofferenza

Com’è morta Madre Teresa? La santa di Calcuttta è deceduta il 5 settembre del 1997 all’età di 87 anni. La religiosa si è spenta a causa di un arresto cardiaco. Da tempo affetta da problemi di cuore, Madre Teresa ha accusto forti dolori al petto intorno alle 21:30 locali, le 18:00 italine. Subito sono stati allertati i medici del Birla Hospital di Calcutta, la città dove per mezzo secolo Madre Teresa ha svolto la sua opera di missionaria ponendosi a sostegno degli ultimi e dei bisognosi. Si trattava dei camici bianchi della stessa struttura nella quale, un anno prima, Madre Teresa era stata sottoposta ad un intervento chirurgico al cuore. Nonostante il soccorso dei dottori, però, Madre Teresa ha trovato la morte. La suora si è spenta nel letto della sua casa, la stessa in cui era andata a vivere alla fine degli ’40, nel cuore di Calcutta.

MADRE TERESA DI CALCUTTA, CAUSE DELLA MORTE

Sebbene sia morta nel 1997, ovvero all’età di 87 anni, le condizioni di salute di Madre Teresa di Calcutta avevano già iniziato ad aggravarsi diversi anni prima. Nel 1983 fu costretta ad un primo ricovero per via del peggioramento dell’artrite reumatoide che le era stata diagnosticata tempo prima. Nel 1989 invece ebbe un infarto e i medici furono obbligati ad impiantarle un pacemaker. Due anni più tardi si ammalò di polmonite, mentre nel 1992 andò incontro nuovamente a problemi di natura cardiaca. Il 1993 fu l’anno in cui contrasse la malaria. Il calvario sanitario di Madre Teresa non finì lì: nell’aprile del 1996, infatti, cadendo si ruppe la clavicola. Fiaccata dai problemi di salute, il 13 marzo 1997 lasciò in maniera definitiva la guida delle Missionarie della Carità. A marzo avvenne l’ultimo incontrò con papa Giovanni Paolo II per l’ultima volta, pochi mesi dopo, a settembre la morte della santa.

