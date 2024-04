Maelle, chi è la figlia di Antonella Clerici/ “È mancata la figura paterna ma abbiamo ricostruito il legame”

Maelle Martens è la figlia di Antonella Clerici e l’ex compagno della conduttrice Eddy Martens. La ragazza, che oggi ha 15 anni vive con la mamma ed il suo attuale compagno Vittorio Garrone, ed ha un ottimo rapporto anche con il padre, nonostante la coppia sia separata da molto tempo. Questo legame però, come ha più volte sottolineato la conduttrice parlando del suo ruolo di genitore e della relazione con la figlia, non è stato sempre così stretto. In passato infatti, anche a causa della scelta di Martens di trasferirsi all’estero dove si è ricostruito una nuova vita con una compagna, a Maelle è mancata la figura paterna.

Come ha rivelato la stessa Clerici infatti, all’inizio la ragazzina ha fatto fatica ad accettare la distanza, tanto che non voleva neanche viaggiare per incontrare suo papà. Oggi però la famiglia allargata da entrambe le parti sembra vivere momenti di serenità ed attualmente, le relazioni sono stabili, come dimostrano anche le foto degli incontri che Martens spesso pubblica sui social e le dichiarazioni recenti della Clerici: “Faticava ad avere un rapporto con lui, poi crescendo lo ha cercato e adesso va tutto bene. Lui è stato bravo, non ha forzato le cose. Lei per un periodo non voleva andare a Bruxelles, adesso per raggiungerlo ha anche preso l’aereo da sola“.

Maelle, figlia di Antonella Clerici, la mamma: “Le lascio la giusta libertà”

Maelle, figlia di Antonella Clerici e Eddy Martens, recentemente è stata oggetto di preoccupazione per la mamma a causa di un malore che l’ha costretta ad un ricovero all’Ospedale Gaslini di Genova per una infiammazione intestinale. La conduttrice aveva rivelato i dettagli di questa disavventura, proprio all’apertura della trasmissione “È sempre mezzogiorno” lo scorso 15 aprile. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio, e nonostante questi momenti di apprensione, la Clerici ha sempre dichiarato di non essere un genitore ansioso e di lasciarla libera perchè vuole che sia indipendente.

Anche se alcune di queste scelte hanno creato problemi in passato, come ad esempio il fatto che Maelle abbia deciso alle scuole medie di voler frequentare un istituto pubblico e confrontandosi con i compagni, come ha raccontato la mamma in un’intervista, è stata vittima di bullismo a causa del fatto di essere figlia di personaggi famosi. Tuttavia, la conduttrice nel corso del podcast “Mamma dilettante” con Diletta Leotta aveva poi rivelato: “All’inizio ho visto che un po’ ci ha sofferto, ma poi è riuscita a ribaltare la situazione“.











