Maestra ha malore in Dad: bimbo dà l’allarme/ Vercelli, salva grazie ai suoi alunni

Brutta avventura per una mastra vittima di un malore mentre era in Dad. L’insegnante di Vercelli, come racconta Repubblica.it, nel pomeriggio di ieri stava insegnando catechismo alla sua classe quando all’improvviso si è sentita male davanti ai suoi piccoli alunni collegati. Improvvisamente è infatti sparita dallo schermo lasciando la telecamera fissa sulla parete alle sue spalle. I bambini sono rimasti interdetti ed hanno atteso qualche istante credendo si trattasse di uno scherzo o di una buffa caduta dalla sedia ma la maestra non è mai ricomparsa.

E’ stato allora l’intervento di uno dei bimbi collegati in dad a dare l’allarme alla madre avvertendola di quanto accaduto: “La maestra forse sta male”. A quel punto la mamma dell’allievo insieme ai genitori di altri bambini si è prontamente mobilitata riuscendo a scoprire dove abitasse l’insegnante di catechismo ed inviando subito i soccorsi. Grazie all’intervento a distanza di un bambino molto sveglio si è evitata di pochissimo una tragedia salvando la vita alla sua catechista le cui condizioni resterebbero attualmente gravi.

Secondo quanto ricostruito da Repubblica.it nell’edizione di Torino, infatti, sul posto sono giunti i vigili del fuoco allertati dalle mamme degli allievi che hanno dovuto forzare la porta per poter accedere in casa della maestra vittima di malore mentre era stava tenendo una lezione in Dad. Con loro anche i sanitari del 118 che hanno provveduto prontamente a rianimarla dopo aver trovato la donna esanime sul pavimento della sua abitazione. La maestra è stata così intubata e trasportata d’urgenza all’ospedale di Vercelli in codice rosso, dunque in condizione di massima gravità. Le sue condizioni, di fatto, sono state ritenute molto gravi ma senza l’intervento del bambino e delle mamme probabilmente la donna avrebbe potuto morire da sola sul pavimento. I suoi allievi, dunque, sono riusciti a salvarle la vita (ed un po’ anche la Dad) ed ora attendono con ansia di poterla rivedere, seppur a distanza.



