Maggy Gioia/ La sua “acidità” sempre più nel mirino dei compagni (Il Collegio 4)

L’acidità di Maggy Gioia inizia a farsi sentire ne Il Collegio 4. Dopo essersi attirata addosso diverse critiche da parte dei compagni, la ragazza continua ad essere uno dei bersagli preferiti della classe. Persino Vincenzo Crispino ha deciso di manifestare il proprio odio nei suoi confronti, in occasione di una lezione del professor Maggi. Quando l’alunna ha rivelato la sua idea dell’amore, nascondendo però il suo vero pensiero, Vincenzo l’ha criticata apertamente e per questo è stato fatto uscire dall’aula. Maggy di contro non ha di certo una visione romantica dei sentimenti, a suo giudizio sono solo degli ostacoli all’obiettivo personale: studiare ed affermarsi nella vita. Così non stupisce scoprire il suo pensiero riguardo alla love story fra i due fidanzati e neo arrivati Chiara Adamuccio e Andrea Bellantoni. “Tanto prima o poi finirà”, dice alle telecamere con una delle sue sentenze. Ancora una volta la ragazzina ha deciso poi di non prendere parte alla nuova incursione notturna degli amici. E’ stata l’unica a rimanere in camerata mentre gli altri si sono diretti in palestra per una partita extra, finita poi con l’arrivo del Sorvegliante. La settimana invece si è conclusa per il meglio per lei: Maggy è fra le migliori, insieme a Samuele Fazzi.

MAGGY GIOIA: I PROF DE “IL COLLEGIO 4” LA DIFENDONO…

Un carattere che può infastidire quello di Maggy Gioia e per questo non stupisce sapere che la ragazzina de Il Collegio 4 continua a ricevere numerose critiche per il suo modo di essere. “Non ho tempo per odiare chi mi odia, perchè sono occupata ad amare chi mi ama, parlare con chi mi capisce e lottare per coloro che realmente si preoccupano di me”, scrive sui social facendo una citazione di un anonimo. Un’uscita che le ha permesso tra l’altro di conquistare oltre 51 mila like su Instagram. Clicca qui per leggere il post di Maggy Gioia e i commenti. L’amore per i viaggi è sempre stato uno dei punti di forza della ragazzina più “odiata” del reality. In settimana ha raggiunto l’Indonesia in una delle sue escursioni molto fuori porta, immergendosi del tutto nella cultura orientale. La troviamo infatti in un’altra foto con indosso un kimono floreale, capelli raccolti in stile manga e occhi socchiusi in preghiera. “Prega nel tuo tempio”, scrive infatti dalla Sharjah del China Town di Jakarta. Clicca qui per guardare la foto di Maggy Gioia. I commenti sui social però sono ancora quasi del tutto limitati. Maggy ha deciso di rispondere così a tutti coloro che non hanno fatto altro che attaccarla ed a prenderla di mira in un’ondata di cyberbullismo che ha spinto diversi professori a prendere le sue difese.

