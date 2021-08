MAGLIETTA CON SCRITTA “CAMORRA” IN VENDITA SU EBAY/ Italia sullo sfondo, furia social

Su Ebay, il più famoso sito di e-commerce al mondo, una maglietta in vendita “celebra” l’Italia associandola alla camorra. La t-shirt si può acquistare al prezzo di 24 euro, ma sui social impazza la protesta. Tra i primi a denunciare l’accaduto Severino Nappi, consigliere regionale della Lega e coordinatore della lista Prima Napoli. L’esponente del Carroccio ha stigmatizzato il fatto che siano associate “Napoli e l’Italia tutta alla malavita organizzata. Al prezzo di poco più di 24 euro è possibile accaparrarsi l’inqualificabile t-shirt. Provvederemo immediatamente a segnalare l’offerta scandalosa affinché sia rimossa“. Questa maglietta, ha continuato, “oltre a rappresentare l’ennesima preoccupante celebrazione delle organizzazioni criminali, offende Napoli, i napoletani e l’intero Paese“.

MAGLIETTA CON SCRITTA “CAMORRA” IN VENDITA SU EBAY

Secondo Severino Nappi, “l’illegalità va combattuta in ogni dove, anche quando viene pubblicizzata attraverso oggetti di dubbio gusto come quello che abbiamo intercettato“. La maglietta con la scritta camorra si caratterizza anche per la presenza di una piovra che allunga i suoi tentacoli sulla cartina geografica dell’Italia. Nappi ha aggiunto ancora: “Inaccettabile che nel 2021 ci siano ancora imprenditori senza scrupoli che pensano di far soldi massacrando l’immagine della Campania nel mondo. Per questo ho denunciato con forza questa speculazione. Il dovere di tutti noi è impegnarsi giorno dopo giorno a contrastare chi sfrutta e mette in pericolo la nostra terra, la nostra bellezza, l’impegno e l’onestà dei cittadini campani“. La maglietta in questione sarà rimossa?

