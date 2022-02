Mahmood, Brividi/ Con Blanco per replicare il successo di ‘Soldi’ del Sanremo 2019

Vedremo se a Sanremo 2022 Mahmood saprà replicare il successo di tre anni fa. Le aspettative su di lui sono molto alte. Toccherà al talentuoso e poliedrico cantante lombardo non deludere il proprio pubblico, conquistato a suon di hit nel corso dell’ultimo triennio. Il trionfatore dell’edizione 2019, terminata tra mille polemiche, è pronto a riprendersi la scena del palco che lo ha consacrato tra i grandi artisti. Mahmood torna al Festival di Sanremo con Blanco, rapper rivelazione del 2021 e vero mattatore delle hit estive della scorsa estate. I due insieme presenteranno la canzone ‘Brividi’, che dovrebbe dare un brio elettronico al Festival della Canzone Italiana. L’italo-egiziano non ha resistito al richiamo del Festival, partecipando nell’edizione 2021 come superospite durante una delle cinque consuete serate che caratterizzano la manifestazione canora più importante del nostro Paese. Sul palco dell’Ariston, Mahmood si è esibito in un mash up delle sue canzoni di maggior successo, tra le quali non poteva mancare chiaramente ‘Soldi‘.

Mahmood, il 2019 come l’anno dell’esplosione

Il cantante milanese di origine egiziana Mahmood era rimasto ignoto al grande pubblico fino al 2019, limitandosi per lo più alle attività di scrittore di testi e musica per altri autori più affermati. Tre anni fa però, la partecipazione a Sanremo gli ha spalancato le porte del successo. Tutto merito di ‘Soldi’, canzone elettro pop con influenze musicali arabesche e nord-africane che lo ha visto trionfare davanti a Ultimo. Il trionfo di Mahmood al Festival divenne un vero e proprio caso, anche politico. In molti si lamentarono della vittoria del cantante milanese, sottolineando come il pubblico fosse schierato con Ultimo. Lo stesso romano non prese proprio benissimo la seconda posizione. Convinto della vittoria finale, Ultimo litigò con i giornalisti presenti in sala stampa durante la conferenza al termine dell’ultima serata. Secondo molti, quella reazione fu scaturita dal fastidio per non aver vinto il Festival. Mahmood è comunque uscito rafforzato dalla vicenda e da quel momento in poi non ha fatto che inanelare successi. Tutto questo grazie alle collaborazioni con il produttore Stardust, con il quale si è creata una sinergia capace di sfornare hit di assoluto successo radiofonico. Oltre a Stardust, Mahmood ha collaborato anche con il trapper Sferaebbasta, la cantante Elisa e molti altri.

