Tony Effe nel mirino. Negli ultimi giorni, il rapper è finito al centro delle polemiche dopo essere stato escluso dal Concerto di Capodanno 2025 al Circo Massimo di Roma. A prendere la decisione è stato il sindaco Roberto Gualtieri, a seguito delle critiche ricevute a causa dei testi del cantante, considerati misogini e sessisti. “La presenza di Tony Effe avrebbe diviso la città e urtato la sensibilità di tanti, abbiamo ritenuto opportuno chiedere un passo indietro. Non si tratta di censura”, ha dichiarato Gualtieri. Ebbene, Tony ha deciso di non starsene fermo a guardare e ha annunciato il suo concerto personale di Capodanno al Palazzo dello Sport di Roma.

Il primo a riportare l’indiscrezione era stato il portale Adnkronos, il quale aveva diffuso la notizia secondo la quale Tony Effe non avrebbe rinunciato al suo show di Capodanno, ma avrebbe semplicemente cambiato la location. Poco dopo, ecco che è arrivato l’annuncio ufficiale del rapper sul suo profilo Instagram, invitando tutti al suo “Capodanno da Tony”. Tra l’altro, il fidanzato di Giulia De Lellis ha ben pensato di proporre dei biglietti low-cost, a soli 10 euro, e dare una parte del ricavato a favore di associazioni contro la violenza sulle donne. Insomma, una grande giocata.

Tony Effe escluso dal concerto di Capodanno 2025: la grande giocata del rapper e il sostegno degli altri cantanti

Dunque, dopo essere stato, a detta sua, “censurato”, Tony Effe non ha voluto rinunciare ad esibirsi l’ultimo dell’anno, organizzando il suo personale concerto di Capodanno al PalaEur di Roma. Per il momento, i dettagli sull’evento sono ancora pochi, ma è molto probabile che il rapper non sarà solo sul palco. Potrebbe infatti essere affiancato da amici e colleghi, considerando il sostegno ricevuto da diversi artisti italiani nei giorni scorsi. Tra questi spiccano nomi come Emma Marrone, Mahmood, Noemi, Lazza, Vasco Rossi, Giorgia, Gaia, Mara Sattei molti altri.

Tra l’altro, alcuni di questi cantanti, come Mara Sattei e Mahmood, hanno rinunciato ad esibirsi al Circo Massimo in solidarietà del loro collega, lasciando la Capitale a corto di artisti per il tradizionale Concerto di Capodanno. Di conseguenza, risulta molto probabile che Tony Effe li inviti ad unirsi al suo concerto al Palazzo dello Sport, così anche da offrire uno spettacolo unico al pubblico che sta acquistando il biglietto all’ultimo minuto, decidendo di dare il benvenuto al 2025 insieme al rapper. Certamente, accanto all’ex membro della Dark Polo Gang ci sarà la fidanzata Giulia De Lellis, che ha già espresso il suo sostegno sui social e confermato la sua presenza al “Capodanno da Tony”.