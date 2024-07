Mai Stati Uniti, Rai 3/ Trama e streaming video del film: un viaggio in famiglia turbolento

Mai Stati Uniti: oggi in onda il film su Raitre

Lunedì 1 luglio 2024, in prima serata su Raitre, va in onda il film “Mai Stati Uniti”, scritto e diretto dal celebre regista Carlo Vanzina che ha diretto numerose commedie di successo a partire dagli anni ’80, come Eccezzziunale… veramente (1982), Sapore di mare (1983) e Selvaggi (1995). Nel cast del film spiccano grandi nomi del cinema italiano come Vincenzo Salemme, attore e comico napoletano che ha lavorato in diverse occasioni con Vanzina, come in Olé (2006), La vita è una cosa meravigliosa (2010) e Ex – Amici come prima! (2011) e Ambra Angiolini, che ha debuttato giovanissima nel programma Non è la Rai, per poi approdare al cinema nel 2007 con il film Saturno contro di Ferzan Özpetek.

Nel cast del film, inoltre, ci sono anche Ricky Memphis, che aveva già collaborato con il regista in I mitici – Colpo gobbo a Milano (1994) e Ex – Amici come prima! (2011); Anna Foglietta, attrice di origini napoletane, anch’ella interprete della commedia Ex – Amici come prima! (2011) e, infine, Giovanni Vernia, attore e comico diventato famoso per il personaggio di Jonny Groove nel programma Zelig.

Mai Stai Uniti: la trama del film

Come racconta la trama di Mai Stati Uniti, il film è ambientato in Italia nel 2012 e racconta la storia di cinque protagonisti le cui vite sono al centro della trama del film: Antonio (Vincenzo Salemme), un uomo che lavora come cameriere ma la cui vita è devastata dal vizio per il gioco; Angela (Ambra Angiolini), una segretaria che vive da sola in preda a continui attacchi di panico; Nino (Ricky Memphis) un ex meccanico, che ha da poco divorziato ed è disoccupato; Carmen (Anna Foglietta), una donna che nonostante non abbia un lavoro fisso dedica tutto il suo tempo allo shopping pur di apparire; infine Michele (Giovanni Vernia), un ragazzo un po’ ingenuo che è cresciuto in uno zoo. Insomma, questi personaggi hanno ben poco in comune, a parte le loro vite parecchio scombinate, e non si conoscono neanche.

Tutto cambia quando, come svela la trama di Mai Stati Uniti, ricevono la telefonata di un notaio che li informa di avere ereditato un’importante fortuna lasciata da un certo Vanni Galvani, ma chi è quest’uomo sconosciuto? Galvani era il loro padre, un uomo molto particolare, che aveva sempre rifiutato qualunque tipo di vincolo o legame, ma che in punto di morte si era pentito di non essersi preso cura dei propri figli a cui non aveva mai dato il proprio cognome. L’uomo lascia come sua ultima richiesta di poter essere perdonato e che le sue ceneri vengano sparse in un lago dell’Arizona negli Stati Uniti. Come svela la trama di Mai Stati Uniti, i cinque protagonisti partono quindi per un insolito viaggio familiare che si rivele tutt’altro che tranquillo.

Come vedere in streaming il film Mai Stati Uniti

Il film Mai Stati Uniti può essere visto in diretta televisiva su Raitre a partire dalle 21.20, al termine della nuova puntata di Un posto al sole. Il film, inoltre, può essere visto anche in diretta streaming su Raiplay dove è possibile rivedere il film anche in un momento successivo.











